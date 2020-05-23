新聞眼／爭權互砍 綠不怕民意退潮？

自從民進黨公職選舉提名改為全民調之後，民進黨地方黨部主委的權力，早已不復以往，唯獨有意爭取地方首長選舉者，可藉由黨部主委身分提前布局，否則地方黨部多半是勞心勞力的工作。為何這次在部分縣市的選情非要激烈互砍，唯一的解釋，就是權力使然。

蔡英文總統年初連任勝選後，外界普遍認為民進黨後勢看好，黨內不少人都想搶占一席之地，從地方到中央，連本來都不可口的地方黨部主委，也成為激烈競爭標的，有的人想的是縣市長布局，有人著眼下屆立委，更有非主流勢力，想藉機翻身成為地方的主流勢力。

路徑雖各有不同，但共同點是，民進黨的勢，現在看來不錯，人人都想搭順風車，或甚至分一杯羹。

實際上真是如此嗎？如今的民意說變就變，試想二○一八年九合一選舉時，黨內不少人都以為民進黨玩完了，誰會想到才一年多，整個大翻盤，二○二○大選後，變成民進黨再度完全執政。

換言之，政治的無常，在當今的網路時代更甚以往，也來得突然，稍一不慎，方向一偏，若沒有及時矯正，就可能釀發大禍。

不少民進黨人似乎還沉浸在年初總統、立委選舉大勝氣氛中，毫不顧忌外界眼光及評價，區區地方黨部主委選舉，同志互砍，不為理念，也不為路線，流於互揭瘡疤，甚至賄聲賄影，以為躲在蔡總統高民意或防疫獲得好評的大傘下，就可以恣意妄為。

潮水總有退的一天，蔡總統的連任大勝或防疫成功，所累積的高民調支持度，都可能一夕之間化為烏有。如果民進黨以為取得中央執政就可以為所欲為，恐怕就太輕忽民意的忍受程度。