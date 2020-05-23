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外交部證實 越南規劃29日派包機載滯台越人返國
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示越南政府將派空機來台接越人返國；外交部今天表示，越方目前規劃29日派遣包機來台載運滯留台灣且亟需返國的越籍人士，至於人數和優先順序，我方尊重越南政府的決定。
外交部表示，越南政府為防範境外移入新冠肺炎病例，自3月21日起嚴格執行入境隔離檢疫措施，並依據越南的檢疫量能，陸續接返在海外的越籍人士。
外交部表示，根據外交部和越南駐台代表處聯繫的結果，越方目前規劃29日派遣包機來台載運滯留台灣且亟需返國的越籍人士，以孕婦、重病、高齡者及幼童等為優先。至於返回越南的人數及優先順序等安排屬於越南政府的決定，我方表示尊重，對此沒有進一步的評論。
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