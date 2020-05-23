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陸推港版國安法 朱立倫：一國兩制、港人治港承諾跳票
中共全國人大將審議港版國安法，引發侵害香港法治自由疑慮。國民黨前主席朱立倫分析，中國大陸超越香港特區政府與基本法立法舉動，形同宣告當年「一國兩制」、「港人治港、高度自治」政治承諾失信，香港將納入「一國一制」範圍。
朱立倫認為，若港版國安法完成制定上路，意味著香港回歸至今23年所享有的高度自治、司法獨立現況將走入歷史；我方從未將「一國兩制」當選項，但也不樂見香港在從原本得以保障自身制度的「一國兩制」走向被同化的「一國一制」。
朱立倫提醒對岸，台灣人民珍惜民主自由的生活方式，看到北京當局如此對待香港，兩岸心靈間的距離只可能越來越遙遠；支持香港人民、支持民主人權是國民黨一貫堅持立場，這不只是支持香港自由與法治，也是守護台灣自己生活方式。
朱立倫也引台語俗諺「徛厝著好厝邊，作田著好田邊」表示，面對香港如今的風雨，願做香港朋友好厝邊；「傘不在於大小，在於有多少人能一起撐起一片天」，中華民國與國際社會，都將高度關注香港情勢的後續發展，一起期待放晴。
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