國民黨因應修憲大戰組修憲小組 江啟臣可望自任召集人

蔡英文總統五二○就職演說拋出第二任任期推動修憲想法，因應接下來的修憲工程，國民黨已組修憲小組備戰。黨團總召林為洲表示，小組將於六月中旬立院臨時會開會時同步啟動運作，小組可望由黨主席江啟臣親任召集人。

江啟臣表示，修憲具一定專業，修憲結果影響深遠必須慎重；修憲小組將針對各修憲議題進行討論，整合出黨內對各議題的基本立場與主張：江也為此次修憲畫紅線，表態涉及國體、國號變更的法理台獨部分的修憲議案不會支持。

林為洲說，國民黨修憲小組已成立ＬＩＮＥ群組，目前已經有十餘位成員，主要成為為黨籍立委、智庫要角與中央黨部黨務人士，其中運作主體在黨團成員，智庫則針對可能修憲議題，分析當前各國憲法與政體情形，供小組形成立場參考。

林為洲指出，國民黨對這次修憲，除行使公民權年齡下修至十八歲案外，原則上不會再自提其他修憲案，但對其他政黨已提或可能提出的修憲提案，就有賴修憲小組預為研究因應，也確認黨相對基本態度與立場，以便後續回應。。

林為洲舉例，像是其他政黨可能在這次修憲過程中提出變更我國固有疆域、國民正名，或是將五權政體改為三權政體等修憲議題，國民黨當然不可能跟風自提相關修憲案，但對於這些議題，修憲小組就要凝聚對策，讓黨提出基本態度與說法。