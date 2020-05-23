民進黨台南主委選戰仙拚仙 正國會對上市長派

民進黨台南市黨部主委選舉是正國會立委陳亭妃人馬陳世輝，迎戰屬於親市長派的潘新傳，陳世輝攻勢猛烈，潘新傳也由低調轉為猛烈應戰，孰勝孰負明天5月24日揭曉。台南設有9處投開票所，可投票數2萬5323 人，政界人士分析，投票率不會太高。

民進黨台南市黨部主委選戰被認為是這屆市長初選的延長賽，也是下屆市長選舉的前哨戰。陳世輝火力全開，潘新傳起先低調回應，不過，隨著戰局轉趨激烈，也猛烈反攻。

政界人士分析，這次民進黨台南市黨部主委選舉之爭，因為沒有高知名度的民意代表參賽，預估投票率不會太高。有政界人士表示，兩名候選人都是民進黨資深黨員，是仙拚仙。

民進黨台南市黨部表示，9個投開票所分別是，東區、南區在南區彰南里活動中心。安平、中西、北區在北區的大豐里活動中心。安南區在鹿耳門聖母廟廣場。永康、新化區在永康東橋里活動中心。

新營、柳營、鹽水、白河、東山、後壁、六甲、下營、官田區在柳營聯合活動中心。佳里、西港、七股、學甲、將軍、北門在佳里區六里活動中心。善化、安定、新市、大內、麻豆、山上區在善化多功能活動中心。

仁德、歸仁、關廟、龍崎嶇在仁德區的仁德里活動中心。玉井、楠西、南化、左鎮在玉井清芳活動中心。投票時間5月24日上午8點至下午4點。