2020時力彰化政黨票破5萬5 看好下屆縣議員席次增3倍

新冠肺炎疫情趨緩，時代力量今天在員林市恢復舉辦彰化縣黨員見面會；黨主席徐永明表示，2020年總統和立委大選，時力在彰化縣政黨票約5萬7000票，彰化區和員林區是票數最多的兩區，2022年有希望在南、北彰化都選出縣議員。

徐永明說，2018年時力在彰化市產生第一席縣議員吳韋達，問政表現亮眼，獲得選民肯定，時力認為只有學經歷不錯、形象好，縣議員席次有成長空間，2020年大選時力在彰化市的政黨得票數就有約1萬5000票，彰化區2018縣議員當選門檻票數為5965票，時力推估彰化市在2022年可推出最多兩席縣議員參選人。

彰化縣縣議員共分8個選區，2020大選時力在員林區政黨得票數9455票，2018員林區當選縣議員最低得票數為6984票，徐永明認為，2022年時代可在員林區推出一席縣議員，有黨選可能，因此這次見面會選在員林市舉辦，期待整建地方組織，挑出目標人選，為下屆縣議員選舉作準備。

徐永明又說，時力目前在全台有15個縣市黨部，下周將在嘉義市成立辦公室，因2020年大選南投市、草屯市的政黨得票數都超過2018縣議員當選門檻，時力也會強化南投的基層組織。

徐永明樂觀地表示，全台目前有15席時力縣市議員，從2020年大選政黨得票數來看，時力在52個縣議員選區跨過當選門檻，將朝時力2.0目標前進，下屆縣市議員選舉可望席次翻倍，達到全台30席，未來一年多內將持續強化監督的力道和形象，推出地方首長候選人，「母雞帶小雞」帶動時力選舉能量，希望縣市長、縣市議員當選人數都有所斬獲。