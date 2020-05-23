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民進黨職明天改選 台中議員紛派助理參選測基層實力

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
520蔡英文總統就職後，民進黨黨職改選明天5月24日緊接登場，要選出各縣市黨部主委、全國黨代表、縣市黨部的代表3種，這是總統蔡英文520回任民進黨主席後，從政黨員需經過登記黨職且投票競逐後，才有機會和主席蔡英文一同參與民進黨決策。記者喻文玟／攝影
520蔡英文總統就職後，民進黨黨職改選明天5月24日緊接登場，要選出各縣市黨部主委、全國黨代表、縣市黨部的代表3種，這是總統蔡英文520回任民進黨主席後，從政黨員需經過登記黨職且投票競逐後，才有機會和主席蔡英文一同參與民進黨決策。記者喻文玟／攝影

520蔡英文總統就職後，民進黨黨職改選明天5月24日緊接登場，要選出各縣市黨部主委、全國黨代表、縣市黨部的代表3種，這是總統蔡英文520回任民進黨主席後，從政黨員需經過登記黨職且投票競逐後，才有機會和主席蔡英文一同參與民進黨決策。台中市部分，民進黨部主委同額競選，只有市議員李天生一人登記，篤定過關當選。

綠營人士表示，市黨代表的選舉等於是「台中市議員各選舉區的模擬縮小版」，仔細觀察會發現，各議員都派出在長期在基層服務的議員助理來登記參選，黨員選舉必須要有民進黨籍身份才有投票資格，雖目標明確，但登記的人不敢大意，無法預估投票率，必須要親自走訪才有機會讓黨員們出來投票。

綠營台中市黨部人士指出，民進黨的全國黨代表可投票選舉中執委、中評委等職務，由於六都的直轄市議員都是「當然的全國黨代表」，台中市全國黨代表選舉39人登記，應選31席。

從台中的全國黨代表的參選名單上，可看出參選者有些是2018年選舉失利的前市議員張芬郁、張雅旻、翁美春等；另外，幾乎目前現任民進黨籍各台中市議員皆有派出代表投入全國黨代表的選舉，驗證基層組織能量與實力。

「市黨代表，大概就是台中市議員各選舉區的模擬縮小版。」基層綠營黨員表示，這次登記的是黨代表發現各議員服務處都派出的市黨代表，都是長期在基層服務的助理登記參選，甚至選舉文宣都比照市議員競選文宣製作，市黨員代表應選75席另加1席原住民，一共104人登記。

市議員張耀中的助理張佑宇這次也投入市黨代表參選，他說，黨員投票率、結果比議員選舉結果還難預測，第一次參選有當選；2年前的現在，想說用黨職選舉的機會來替2018年九合一大選先動員操兵實驗，結果差了3票成為落選頭，今年捲土重來，不敢大意，除了勤打電話請託，也把南屯區的黨員都拜訪了一次。

因疫情的關係，民進黨黨職選舉地點不如以前都辦在學校或活動中心，這次總共佈建5個投開票所，原台中市區部分移至好運來洲際宴展中心，山線、海線二處、屯區等部分，可逕向民進黨台中市黨部確認投票地點。

綠營台中市黨部人士指出，這次市黨代表，大概就是台中市議員各選舉區的模擬縮小版，各議員服務處都派出長期在基層服務的助理登記參選，測試組織實力，甚至選舉文宣都比照市議員競選文宣製作。圖／張耀中提供
綠營台中市黨部人士指出，這次市黨代表，大概就是台中市議員各選舉區的模擬縮小版，各議員服務處都派出長期在基層服務的助理登記參選，測試組織實力，甚至選舉文宣都比照市議員競選文宣製作。圖／張耀中提供

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