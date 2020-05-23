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臨時會拚參審法 國、時力都力推自家修法版本

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
臨時會拚參審法，國民黨立法院黨團和時代力量黨團都表示有自己的版本，朝野協商時會力推自己推出的版本，圖為國民黨團總召林為洲(右)、書記長蔣萬安(中)日前舉行記者會。記者徐偉真/攝影
臨時會拚參審法，國民黨立法院黨團和時代力量黨團都表示有自己的版本，朝野協商時會力推自己推出的版本，圖為國民黨團總召林為洲(右)、書記長蔣萬安(中)日前舉行記者會。記者徐偉真/攝影

臨時會拚參審法，國民黨立法院黨團和時代力量黨團都表示有自己的版本，屆時朝野協商時，會力推自己推出的版本；國民黨團總召林為洲說，會為黨團的版本辯護，時代力量黨團總召邱顯智說，會努力爭取其他黨團的支持，讓時力的版本過關。

林為洲說，黨團版本讓適用範圍擴大，司法院版本只適用十年以上有期徒刑，這樣幾乎只有殺人罪，太狹隘了，黨團的版本訂為七年，七年以上有期徒刑是貪汙治罪條例的本刑，這樣才能涵蓋大家最討厭的貪汙，這樣才能真正達到司改目的，另外司法院版本的國民法官排除跟法律有關的學者專家，雖然有其道理，但國民黨團版本，只要跟關係人無關，就能納入，才能和專業法官相抗衡。

國民黨團書記長蔣萬安說，國民黨團的版本在評議方式上，三位職業法官、六位國民法官，司法院版本是要達到三分之二的人才判有罪，國民黨團認為二分之一就可以，不然國民法官容易被職業法官影響，無法達到門檻，造成無罪判決過於寬鬆。

邱顯智說，時代力量的版本相較於司法院版本，比較能達到人民參與審判的目標，司法院的版本去年送到立院，可適用案件約1200件，今年的版本把門檻拉高，十年以上有期徒刑之罪才適用，這樣算下來只適用約600件，但台北地院每年也只有40件，司法院的版本讓人民參與審判的機會更少，而時力版本適用三年以上有期徒刑之罪，比較能讓人民參與審判，未來會努力爭取社會和其他黨團的支持。

司法院 時代力量 國民法官

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