影／疫情趨緩時力布局2022選戰 徐永明：傾巢而出

疫情趨緩，時代力量台中黨部恢復黨員見面會，今天舉辦「與主席有約」活動，邀請時代力量黨主席徐永明與基層黨員面對面。徐永明說，時代力量在2020總統立委選舉政黨票成長到一百萬，其中南投、草屯政黨票都超越議員當選的門檻，南投設辦公室勢在必行，嘉義辦公室將在下周六開幕。面對2022選戰，15個黨部加2個辦公室，時代力量一定是傾巢而出。

徐永明說，2020總統立委選舉後，時代力量進入新的階段，時代力量在2020總統立委選舉政黨票成長到一百萬，也有資源的挹注，今年最重要的工作是完備地方的經營。

徐永明指出，時代力量黨部訓練籌備部份，時代力量目前有15個黨部，今天來台中，是延續目前基層的座談，讓大家知道未來時代力量在下階段目標與工作，也希望來討論在南投的經營。

徐永明說明，時代力量發現2020總統立委選舉，南投、草屯的政黨票都超越議員當選的門檻，因此時代力量在南投設辦公室勢在必行，時代力量嘉義辦公室將在下周六開幕。面對2022選戰，15個黨部加2個辦公室，時代力量一定是傾巢而出。