藍批勞動政見跳票 勞部：勞保年改一定提具體可行方案

針對蔡英文總統昨天發表就職演說完全未提及勞工及勞動政策，國民黨今召開記者會批勞保將破產、失業率、無薪假暴增，質疑蔡英文總統過去4年勞動政見完全跳票。對此，勞動部發新聞稿回應，稱蔡總統六大勞動政見均已逐步落實，而備受千萬勞工關注的勞保年改，勞動部強調，已邀集專家學者成立工作坊進行研議，一定會提出具體可行的改革方案。

勞動部表示，蔡英文總統六大勞動政見均已逐步落實中，所提跳票並非屬實。勞動部說，目前中高齡者及高齡者就業促進法已三讀通過、最低工資法、職災保險單獨立法，行政院也已完成審查將提院會討論、勞動派遣相關權益亦已納入勞動基準法規範，相關須保障勞動權益及勞動政策，勞動部會持續推動。

無薪假、失業率部分，勞動部解釋，新冠肺炎肆虐全球，各國經濟都大受打擊，我國透由政府積極推動相關紓困與協助措施，並在勞工及企業的共同努力下，國內就業市場所受衝擊程度相較歐美還能維持一定的穩定，未來勞動部也會視疫情與就業市場情況，協助勞工與企業渡過疫情影響。

至於備受關注的勞保年金破產危機，勞動部表示，勞保年金改革是攸關勞工權益的重要議題，確保制度穩健，保障勞工退休生活，政府責無旁貸，一定會積極處理。

勞動部說，勞動部參酌了國外年改經驗，採多元開源節流措施，並搭配政府撥補穩定基金流量，除已於今年撥補200億元，並向行政院爭取提高未來撥補金額外，也已經邀集專家學者成立工作坊，就各界所提意見進行研議，後續將配合國家年金改革委員會及行政院整體規劃，一定會提出具體可行的改革方案，確保制度穩健。