釣魚信件羅生門 藍委質疑：沒有駭客 只有綠營內鬥

總統府昨晚表示，包括多個立法委員辦公室電子信箱在內，均收到一假冒稱府方所發出之信件，內容要求須填具所謂表單，實則疑似為騙取個資之釣魚信件。但今天上午詢問，不分藍綠，多數立委均表示沒有收到該信件；藍委質疑，這是很典型的深喉嚨事件，或許綠營內部有人看不下去或是派系分贓不均爆發內鬥，與駭客入侵根本無關。

總統府發言人丁允恭表示，經查府方並無發送相關信件，也旋將相關資料移送警方調查，呼籲各界注意，勿點擊來路不明信件中之連結或附檔。刑事局長黃明昭上午受訪也證實，昨天晚上總統府有向刑事局報案，刑事局正透過郵件分析，也調閱相關資料中。

黃明昭說，對於釣魚信件是來自哪裡，現在還沒有辦法判斷，昨晚大概快11時接到這個訊息，目前資料還在分析中，還要一段時間。法務部長蔡清祥則說，法務部不辦具體個案，有具體個案會向其他執法機關提出，他們會就事實查證。

綠委部分，除了蔡適應之外，大多表示經查詢未收到。蔡適應表示，是在私人的電郵信箱收到的，非在公務的立院辦公室信箱，信件格式則和總統府所公布的樣式一樣，要求須填具所謂表單，並附有一個不明連結。

藍委部分，由於絕大多數藍營立委皆未收到釣魚電郵，國民黨立委鄭麗文除了質疑真實性，也點出昨天又有擠牙膏式的爆料，民進黨面對一連串資安危機，難道就這麼無所謂？「反正已經當選，賴清德能怎樣？」鄭呼籲，民進黨好歹也應該要展開內部調查。

鄭麗文說，府方發出訊息說多位立委收到駭客釣魚信件，但是她沒聽說有誰收到此封信，顯然總統府已成假消息中心，搞不好是府內有機會接觸文件者，或是當事人自己洩漏出來，否則如何掌握總統府記者群聯絡方式。