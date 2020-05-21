快訊

整理包／6月6日決戰57萬票！ 罷韓案始末一次看清楚

新莊社區化糞池驚見嬰兒浮屍 目擊者：身上還連著臍帶

釣魚信件羅生門 藍委質疑：沒有駭客 只有綠營內鬥

聯合報 / 記者蔡晉宇鄭媁周志豪／即時報導
總統府日前才傳出疑似駭客入侵發送變造文件，昨晚再傳出類似事件。圖／本報系資料照
總統府日前才傳出疑似駭客入侵發送變造文件，昨晚再傳出類似事件。圖／本報系資料照

總統府昨晚表示，包括多個立法委員辦公室電子信箱在內，均收到一假冒稱府方所發出之信件，內容要求須填具所謂表單，實則疑似為騙取個資之釣魚信件。但今天上午詢問，不分藍綠，多數立委均表示沒有收到該信件；藍委質疑，這是很典型的深喉嚨事件，或許綠營內部有人看不下去或是派系分贓不均爆發內鬥，與駭客入侵根本無關。

總統府發言人丁允恭表示，經查府方並無發送相關信件，也旋將相關資料移送警方調查，呼籲各界注意，勿點擊來路不明信件中之連結或附檔。刑事局長黃明昭上午受訪也證實，昨天晚上總統府有向刑事局報案，刑事局正透過郵件分析，也調閱相關資料中。

黃明昭說，對於釣魚信件是來自哪裡，現在還沒有辦法判斷，昨晚大概快11時接到這個訊息，目前資料還在分析中，還要一段時間。法務部長蔡清祥則說，法務部不辦具體個案，有具體個案會向其他執法機關提出，他們會就事實查證。

綠委部分，除了蔡適應之外，大多表示經查詢未收到。蔡適應表示，是在私人的電郵信箱收到的，非在公務的立院辦公室信箱，信件格式則和總統府所公布的樣式一樣，要求須填具所謂表單，並附有一個不明連結。

藍委部分，由於絕大多數藍營立委皆未收到釣魚電郵，國民黨立委鄭麗文除了質疑真實性，也點出昨天又有擠牙膏式的爆料，民進黨面對一連串資安危機，難道就這麼無所謂？「反正已經當選，賴清德能怎樣？」鄭呼籲，民進黨好歹也應該要展開內部調查。

鄭麗文說，府方發出訊息說多位立委收到駭客釣魚信件，但是她沒聽說有誰收到此封信，顯然總統府已成假消息中心，搞不好是府內有機會接觸文件者，或是當事人自己洩漏出來，否則如何掌握總統府記者群聯絡方式。

延伸閱讀

總統府遭駭案 蔡清祥：北檢指揮偵辦中

總統府遭冒名發釣魚信給立委 刑事局：昨晚已接獲報案

影／ 陳菊傳將接監察院長 綠委卻呼籲應「修憲廢考監」

蔡提修憲 藍委酸：押寶反中 穩賺不賠

相關新聞

巴拉圭、尼加拉瓜元首沒錄影恭喜？外交部：以致函祝賀

蔡英文總統昨天就職，外交部發布的友邦領袖或政要的祝賀影片中，巴拉圭和尼加拉瓜是由副總統表示祝賀，引發外界對邦交的疑慮；外...

釣魚信件羅生門 藍委質疑：沒有駭客 只有綠營內鬥

總統府昨晚表示，包括多個立法委員辦公室電子信箱在內，均收到一假冒稱府方所發出之信件，內容要求須填具所謂表單，實則疑似為騙...

藍批勞動政見跳票 勞部：勞保年改一定提具體可行方案

針對蔡英文總統昨天發表就職演說完全未提及勞工及勞動政策，國民黨今召開記者會批勞保將破產、失業率、無薪假暴增，質疑蔡英文總...

朝野立委關注我外館人事 吳釗燮：我不能說

蔡英文總統昨天就職，外界關注人事布局。外交部長吳釗燮今天被問到駐WTO代表時，表示目前在徵詢中，而職位是由總統指派，至於...

藍：遭蔡英文用國家機器打 賴清德今上班做何感想？

總統府再傳密件外流，又遭媒體報導。國民黨文傳會主委王育敏今舉行記者會，批評蔡英文帶領這些領國家薪水的人密會，公器私用來為...

陳佩琪520臉書發文 想跟勝利者說莫忘世上甘苦人多

520是總統就職日，台北市長柯文哲的太太陳佩琪在臉書發文說，在台灣「政治」實在會讓人腦袋失序， 或許政治真的只是高明的騙...

被指「怠於監督」罰鍰遭法院撤銷 環保署提上訴

開採大理石的利英工礦，長達3年逕自變更採礦營運獲利，遭環保署開罰2349萬元，但行政法院日前判決環保署怠於監督，撤銷罰鍰...

區間測速全面停用？ 交委會臨時提案要交通部協調

彰化縣警局對台61線彰化路段設置的區間測速設備，因韌體更新導致設備對時故障，已撤消執法以來三千多張罰單。立法委員邱顯智等...

張子敬重申不修環評法 立委批未來四年問題會更多

環保署前署長李應元四年前上任推動環評法修法，解決老舊環評退場等問題，張子敬去年接任署長後宣布不修法，引發外界爭議。張子敬...

「六都」市長合照被惡搞！ 高市新聞局長鄭照新批低級

總統蔡英文昨天就職典禮，六都首長中僅高雄市長韓國瑜缺席，其他五都市長會後合影留念，影片中台北市長柯文哲身邊有只垃圾袋，被...

藍批勞保將破產 政院：一定會擔負起責任、撥補支應

面對勞保基金可能破產，國民黨今舉行記者會批勞動部長許銘春自欺欺人，用謊言欺騙勞工朋友，因為即便政府撥補200億元也是只讓...

報告府駭客案相關官員都缺席 藍嗆：藐視國會

總統府上周五稱遭駭客入侵，總統與行政院長會面記錄遭外洩竄改，昨天晚間又再度傳出一份聲稱是「打賴會(密)」的文件，引發國安...

熱門新聞

五都首長參加520總統就職 獨缺韓國瑜

520第一砲 段宜康：請蔡主席管管想留韓國瑜的高雄綠委

檢驗不足才無新增確診 陳時中：我檢驗量國際排名第六

全球新增確診數創單日新高！ 三分之二病例來自這四國

美國務院批准對台軍售MK-48重型魚雷 總價1.8億美元

「六都」市長合照被惡搞！ 高市新聞局長鄭照新批低級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。