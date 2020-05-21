朝野立委關注我外館人事 吳釗燮：我不能說

蔡英文總統昨天就職，外界關注人事布局。外交部長吳釗燮今天被問到駐WTO代表時，表示目前在徵詢中，而職位是由總統指派，至於駐美國、泰國等代表，吳釗燮說，他不能說。

吳釗燮今天到立法院外交及國防委員會進行我國參與今年世界衛生大會的專案報告並備詢，立委關注外館人事。

國民黨立委溫玉霞說，目前媒體報導下任駐美代表是民進黨前立委蕭美琴、駐泰代表是環保署前署長李應元、外交部次長徐斯儉要派駐印尼、外交部次長謝武樵要派駐英國，未來是不是人事如此布局？

吳釗燮說，那些都是媒體報導的，不是事實，現在這時間他還不能講；溫玉霞追問名單還有沒有變動空間，吳釗燮說，不是變動，報導內容不是確實的，他現在還不能講，「組閣時也是報紙一直說啊，後來發現有很多是不對的」。

國民黨立委江啟臣說，我國每年都很辛苦爭取參與世界衛生大會，連續好幾年沒參加，台灣爭取參與國際組織很辛苦，但為什麼WTO可以八個月沒派代表，懸缺八個月，WTO跟世界衛生大會都是聯合國下的組織，他很難想像可以這麼久沒派大使。

吳釗燮說，他知道目前有在徵詢當中，要參與WTO的條件跟一般大使不太一樣，而這個職位是由總統指派。

江啟臣說，賴幸媛和朱敬一都擔任過這個職位，他不覺得有什麼特別不同的要求，吳釗燮說，這需要國際經貿上有多一分了解，而江啟臣說台灣國際經貿人才很多，他不希望這個職位有政治考量，應該要趕快派任，吳釗燮回應，這他無法決定，他知道的是目前有在徵詢當中。

民進黨立委蔡適應問謝武樵是否要擔任英國代表，謝武樵說，他現在沒有接到任何指示。

國民黨立委陳以信在委員會提出臨時提案，要求蕭美琴下個會期到委員會針對對美工作進行專案報告，但提案遭到民進黨立委王定宇、蔡適應反對，認為正式人事令還沒發布，現在就排案要蕭美琴下會期報告，提案根本荒謬可笑，陳以信一度說，就算不是蕭美琴，下一任無論是誰都來報告，但他覺得就是蕭美琴，「我跟你們對賭，如果不是她我輸你們雞排」。

蔡適應說，依循往例，各國代表是上任後若有需要，才來立法院備詢，未來若有需要，下會期的委員會召委可以排案，陳以信說，請駐外代表來報告就是他提案的精神，只要未來能往這精神前進，他願意撤掉提案。