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藍：遭蔡英文用國家機器打 賴清德今上班做何感想？

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨上午舉行「駭客解密！總統府兵分八路，萬箭齊發打賴清德？」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨上午舉行「駭客解密！總統府兵分八路，萬箭齊發打賴清德？」記者會。記者劉宛琳／攝影

總統府再傳密件外流，又遭媒體報導。國民黨文傳會主委王育敏今舉行記者會，批評蔡英文帶領這些領國家薪水的人密會，公器私用來為自己競選，在初選時打擊對手賴清德，賴今天上班做何感想？

王育敏指出，從內部流出記錄可看出，蔡英文結合立法院民進黨立委管碧玲、莊瑞雄和王定宇來發動，由總統府副秘書長劉建忻協調連署，從跨派系到縣市長、地方議會都來鼓吹，由民進黨前秘書長洪耀福來處理，連當時的副總統陳建仁都參與這場戰役，還有三立的高明慧都裡面，其中蘇貞昌似乎也選邊站，幾乎從中央到地方都用上關係。

在外部部分，王育敏指出，總統府動用了當時還不是民進黨的林飛帆及社民黨主席范雲，利用看似公平青年的林飛帆上節目或寫文章挺英，但實質上，林飛帆已經是小英人馬，從當時媒體報導中發現，林飛帆確實以太陽花學運領袖的身分，在臉書發文表態力挺蔡英文連任，喊話賴清德接受協調，或許打賴有功，所以後來進入民進黨擔任副秘書長。

王育敏也說，會議記錄中提到安排當時還是社民黨主席的范雲與蔡總統出訪，並要范雲出訪時發臉書文，強調女性總統的領導力，范雲果真照辦了，確實在出訪中發臉書文讚揚蔡英文。范雲看似是社民黨主席，實質上已經成挺英的一員，後來也被提名為民進黨不分區立委。

在網路社群方面，王育敏表示，賴清德當時呼籲蔡英文「不要再用網軍打我了」，從這份會議記錄很清楚顯示，網路頭就是民進黨副秘書長林鶴明，包括在PTT上帶風向及line訊息的發送等，蔡英文用大量的網軍力量打賴清德是事實，當時蔡陣營還裝蒜說是自發性，但從記錄中可以看出，就是有人帶風向、刻意散布，更凸顯當時的總統府做了很詳實的分工。

王育敏表示，當大家詢問總統府的回應時，總統府說沒有評論，她質疑總統府是否心虛、害怕了？從總統府不敢否認來看，這份文件的真實性很高，她呼籲當時參與這些工作的人有責任站出來給外界清楚交代，而最該說明的人是蔡總統，迄今仍不敢發表任何意見，她質疑蔡總統當時出訪，心念的是國家大事嗎？還是心念如何打擊賴清德？

王育敏表示，當時蔡總統身邊的幕僚領國家公帑卻幫蔡英文打擊初選競爭者，這符合體制嗎？台灣人民接受嗎？總統府成為初選中心、打賴團隊，且分工縝密，這不是總統府一句不評論就可以躲過的。她希望大家一起追真相，若運用國家資源，公器私用來做競選的事，是不被允許的。國民黨認為有必要繼續追查下去，對於賴清德在過程中遭受的打擊與打壓，呼籲賴清德也應該適時對外表達看法與立場。

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