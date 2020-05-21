陳佩琪520臉書發文 想跟勝利者說莫忘世上甘苦人多

520是總統就職日，台北市長柯文哲的太太陳佩琪在臉書發文說，在台灣「政治」實在會讓人腦袋失序， 或許政治真的只是高明的騙術而已，但再怎麼說，騙到的人就是贏家，今天520，真的很想跟勝利者說「加油」吧，也請往後四年時刻莫忘世上甘苦人多。

陳佩琪說，最近和先生上談話性節目，主持人都會問先生離開市長職位後的計畫，先生去年九月決定不參選這屆總統，堅持做完兩任任期，履行對市民承諾後再參選2024 ，當下聽了覺得很合理， 印象中做完兩任市長的人若繼續從政，好像都會去選總統。

陳佩琪指出，2013年底有一次我們去爬象山，他突然跟我不當醫生了，要去選市長，當下覺得他不是跟我討論，而是告知我決定，我聽了忍不住從象山頂一路咯咯笑到山腳下，但那次真的惹毛他了，他被我笑到有點生氣，不高興的說： 「我是說認真的，有什麼好笑的？！」 我發現有點傷到他自尊了，趕忙停止。

陳佩琪說，看到他在民眾黨記者會的一番談話，再想想他目前的處境，不久前他再跟我提到這想法時，沒再嘲笑他了，只淡淡地跟他說：「我和周邊愛護你、支持你的人都會幫你，心存善念、盡力而為就好。」我建議他心中擬個計劃，參選兩次不成功，就想想做別的事吧，回醫界、 寫書、 或演講旅行，我都支持你。

陳佩琪說，在台灣要選得上，要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅， 加上前瞻、風電、紓困、振興計畫才行，你什麼都沒有，是要跟人家選什麼？還有還有，最重要的是選舉時要臉皮夠厚，高喊 「愛台灣、護民主、顧主權」，若選後有人配合口號「提案」，最後也會有自知之明，自己主動「配合政策」撤案。

她說，在台灣「政治」實在會讓人腦袋失序，或許政治真的只是高明的騙術而已，但再怎麼說，騙到的人就是贏家，今天520，真的很想跟勝利者說「加油」吧，也請往後四年時刻莫忘世上甘苦人多。