被指「怠於監督」罰鍰遭法院撤銷 環保署提上訴

開採大理石的利英工礦，長達3年逕自變更採礦營運獲利，遭環保署開罰2349萬元，但行政法院日前判決環保署怠於監督，撤銷罰鍰，環保署須另作處分。立委陳椒華今天在立法院表示，環保署蒙上行政怠惰的汙名，雖然有罰但是太晚罰。環保署回應，已經提出上訴，利英礦場稽查頻率也會從一年一次縮短為半年一次。

利英工礦不服遭環保署開罰2349萬元，告上行政法院，但判決書指出，環保署、礦務局均有一定程度的「默示同意」及「間接『共』犯」的「故意」或「幫助」，明顯在執行、追蹤、監督均有重大疏失，導致利英工礦進行違規開發，且環保署及礦務局持續不作為，造成本件長達3年的違規開發。

判決書指出，環保署原處分僅審酌利英工礦故意行為，未慮及環保署及礦務局怠於執行追蹤、監督的法定權責，而認本件「情節重大」裁處罰鍰，屬於違法，因此撤銷原處分。

陳椒華今天在立法院衛環委員會表示，環保署蒙上行政怠惰汙名，其實很多公部門都已經行政怠惰，環保署雖然有對利英開罰，但就是太晚罰了，環評監督事項很多，一旦發現違法就要盡快開罰。

環保署說，此案已經提出上訴，也會將利英礦場的稽查頻率從過去一年一次，縮短到半年一次。

環保署長張子敬說，都有在做，此案是因為監督過程不容易發現違規，後來環保署發現後追溯開罰，反而被說太晚罰。