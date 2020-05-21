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區間測速全面停用？ 交委會臨時提案要交通部協調

聯合報 / 記者雷光涵/台北即時報導
立法委員邱顯智等人今在立法院交通委員會臨時提案，要求建立國家標準檢定及驗證方式前，主管機關要協調地方政府停止使用區間測速執法。本報資料照片
立法委員邱顯智等人今在立法院交通委員會臨時提案，要求建立國家標準檢定及驗證方式前，主管機關要協調地方政府停止使用區間測速執法。本報資料照片

彰化縣警局對台61線彰化路段設置的區間測速設備，因韌體更新導致設備對時故障，已撤消執法以來三千多張罰單。立法委員邱顯智等人今在立法院交通委員會臨時提案，要求建立國家標準檢定及驗證方式前，主管機關要協調地方政府停止使用區間測速執法。目前全台灣僅新北市的四個路段仍使用區間測速。

立委高嘉瑜等16人及時代力量黨團今天也針對區間測速的爭議，提案修「道路交通管理處罰條例」，要求取得違規證據的科學儀器應為經檢驗的法定度量衡器。高嘉瑜說，中央喊停，卻無法新北市繼續使用，若不要求區間測速為法定度量衡器，地方政府恐怕食髓知味，廣設沒有法令的測速器。

警政署代表說，從數據來看，區間測速確實有效降低行車事故，此為各縣市政府向交通部申請裝設，設備合約確保系統正常、就是準確，地方政府要負責任，彰化台61線是發生故障。交通部表示，北市自強隧道日平均的超速從1977件，驟降至89件；新北違規也降了九成以上。要等經濟部納為法定度量衡器需要一年，目前各地已請中科院、工研院等在做第三方認證了。

立委李昆澤說，區間測速有提升執法效率，但檢驗標準不明，恐傷害執法的公信力，難讓民眾心服口服。邱顯智說，現在是「拿著屠刀不放」，新北市繼續使用，就是因為沒有國家規範。「道路交通管理處罰條例」第七條之二的修正草案於委員會討論很久，最後主席陳雪生裁示予以保留。

但邱顯智的臨時提案有通過，要求交通部協調地方政府停止使用區間測速執法。經濟部表示將盡快開發驗證的系統。交通部則說，希望停用的空窗期能壓縮至一、二個月。

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