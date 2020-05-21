張子敬重申不修環評法 立委批未來四年問題會更多

環保署前署長李應元四年前上任推動環評法修法，解決老舊環評退場等問題，張子敬去年接任署長後宣布不修法，引發外界爭議。張子敬確定續任後，今首度到立法院備詢，針對環評法是否重啟修法，張子敬表示「不願意為了修法而修法」，立委批評有問題卻不願修法解決，未來四年將衍生更多環評問題。

立委蔣萬安今天表示，蔡總統昨天就職演說隻字未提環境問題，身為環保署長有何看法？張子敬表示，「這是總統發表的文告，所以⋯⋯」，思考一陣子後才說，「文告上會有要發言的層次，但不管怎樣環保署會做該做的」。

張子敬說，有機會繼續擔任環保署長，希望全面檢討制度、法規沒解決的問題，也沒有設定哪些要、哪些不要，若是可以透過行政手段解決的問題就會馬上做，長期存在的問題就可以考慮透過修法解決。

蔣萬安說，環評法就是長期存在問題，但張子敬去年就表態不修法，現在態度是否如舊？張子敬說，「我比較務實態度，不願意為了修法而修法」，如果不用修法，可以透過行政手段就可以解決的問題，當然用行政手段來解決，且當初修法版本有爭議，若為了解決爭議再來修法會更慢。

張子敬說，現在老舊環評退場問題，已經可以透過行政手段做補救，只要過一定時間沒開發，環保署就會預先告知開發單位，要求提出環境調查報告，雖然沒直接退場機制，但會要求開發單位重新進入環評程序，讓環評程序重新審查能否開發。

蔣萬安說，環保署堅持不願意修法，但連一般民眾都覺得環評法不合理，若不修法無法根本解決，將衍生後續問題。也要加強目的事業主管機關對環評後續的監督追蹤義務，「也不能每次都讓他先過，什麼都推到環評會議上，屆時又讓民間團體、環評委員、環保署爭辯」，應該透過修環評法加重目的事業主管機關的後續義務，否則無法解決衍生問題。

張子敬說，環評專案小組要加強，跟目的事業主管機關有關係的問題就要到專案小組釐清。

講萬安批評，「不是嘴巴說，要怎麼做？環保署要大家表達意見，現行也是如此，但有無強制力？」應該透過修法要求、強化機制才對，他說，張子敬曾認為修法耗時、耗力且沒有社會共識，因此決定不修環評法，但「這是不修法的原因嗎？只是藉口」，環保署應該溝通找共識，否則「接下來四年問題還是會一一浮現」。