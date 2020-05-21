「六都」市長合照被惡搞！ 高市新聞局長鄭照新批低級

總統蔡英文昨天就職典禮，六都首長中僅高雄市長韓國瑜缺席，其他五都市長會後合影留念，影片中台北市長柯文哲身邊有只垃圾袋，被網友笑稱「六都市長合體」，並在網路瘋狂轉載，意在言表。對此，高市新聞局長鄭照新今早表示「低級到極點」。

這張「六都」市長合照不只被轉載，還出現修改圖照等多種版本，明顯被加工重製，其中重製圖片的人士，甚至包括現任立委，被疑為公然侮辱高雄市長韓國瑜。

高雄新聞局長鄭照新今早對此表示，不管有沒有公然侮辱，這都是低級的作法，也顯示在立場不同的時候，才能考驗一個人的人格，動輒以「草包，垃圾」比喻別人，我不知道他們是否也能用同樣的標準去審視自己，希望彼此尊重，是民主政治和素養最基本的法則，坦白說 「這非常低級，低級到了極點」。