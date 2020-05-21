藍批勞保將破產 政院：一定會擔負起責任、撥補支應
面對勞保基金可能破產，國民黨今舉行記者會批勞動部長許銘春自欺欺人，用謊言欺騙勞工朋友，因為即便政府撥補200億元也是只讓勞保基金延後至2028年破產。行政院則表示，政府一定會擔負起責任、撥補支應，請勞工朋友不用擔心。
蔡英文總統第二任期面對勞保基金可能破產，許銘春昨強調政府每年撥補200億元填補勞保基金缺口，但今遭國民黨文傳會主委王育敏批評，蔡英文昨演說完全沒有提及勞工，放任勞工自己面對失業率、無薪假暴增慘況，以及勞保即將破產的危機，許銘春甚至自欺欺人說政府撥補200億元給勞保基金，實際上也只讓勞保基金延後至2028年破產。
行政院發言人丁怡銘則表示，面對新冠肺炎，政府的因應作為分為防疫、紓困、振興三階段，疫情肆虐全球，各國經濟都大受打擊，台灣上下一心守住疫情、經濟也守得很辛苦，但是在各國受到嚴重衝擊下，台灣不但疫情穩定、股市穩定、投資人信心創新高，經濟成長在亞洲四小龍中還能維持第一。
丁怡銘說，在這次疫情，衝擊最大的就是觀光相關產業、商家市集等庶民經濟與最基層的農漁民，因此政府排富後擴大紓困規模，從底層勞工、自營業者、農漁民，以及各相關企業的薪資補助等，總計有400萬民眾得到現金的即時紓困。
丁怡銘表示，接下來疫情趨緩，可望正式進入振興期，政府預計在暑假旅遊旺季推動振興方案刺激消費，透過其他配合政策的加乘，可望讓國內旅遊恢復榮景，小店家也能恢復商機；至於勞保基金部分，今年與明年各撥補200億，院長認為勞工保險是國家辦的社會保險，政府一定會擔負起責任、撥補支應，請勞工朋友不用擔心。
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