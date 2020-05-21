報告府駭客案相關官員都缺席 藍嗆：藐視國會

總統府上周五稱遭駭客入侵，總統與行政院長會面記錄遭外洩竄改，昨天晚間又再度傳出一份聲稱是「打賴會(密)」的文件，引發國安疑慮。立法院司法委員會上午要求相關單位專案報告，卻因府、院與國安局官員缺席宣告流會，司委會召委李貴敏斥相關單位藐視國會。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，總統府除預算案與相關法律案外，其他不須對立法院負責，過去幾任總統都是如此；如果總統府破壞這個憲政體制與慣例，以後所有委員會想做「政治作秀」，就請總統府來專案報告，那會沒完沒了。

總統府上週五遭駭客入侵，導致疑似內部文件外流，因事件在520前發生，內容又涉民進黨內權力互動。立法院員會上午安排「總統府資案及洩密疑雲」專案報告，要求相關單位到立院說明。但會議僅召開20分鐘，經朝野協商即宣布流會。

李貴敏表示，決定擇期再審，主因是包含總統府副秘書長、行政院資安長與國安局長全數缺席，其中不少人連請假或回函說明缺席理由都沒有，藐視國會；此外，各單位提供的書面報告也都過於簡陋，國安局報告內容去掉贅字甚至僅1頁。

李貴敏說，憲法規定立法院是監督行政權最高民意機關，希望相關單位能尊重憲法五權分立體制，專案報告將在朝野協商後擇期再開，希望相關單位調查清楚後將完整報告補送委員會，讓全民了解是國安問題還是單純民進黨內鬥的問題。

鄭運鵬則回應，洩密案可能內容是捏造的，這要總統府說明很奇怪；也可能個人資料被偷，已報警處裡，對刑事調查中個案也不可能在立院說明。鄭說，總統府憲政慣例上就沒來過立院，個案也不可能在立院詢答，當然不可能來專案報告。