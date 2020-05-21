總統府駭客來自大陸？ 刑事局：不排除

總統府上周五傳出遭駭客入侵，總統與行政院長會面記錄遭外洩，引發國安疑慮。法務部長蔡清祥上午受訪表示，全案案正由刑事警察局與調查局積極調查中，也已報由台北地檢署檢察官指揮偵辦，但目前仍無法確定入侵源來自境內或境外。

是否是大陸網軍所為？蔡清祥說，各種可能性都有，會全面性調查；也要看事實查證後，才知道可能涉及的法律是哪一條。

刑事局長黃明昭也說，全案偵辦中，已取得總統府包含防火牆檔等相關資料。至於駭客是否來自大陸？黃說，這個都不排除，資料還在分析中，沒辦法這樣判斷，資料分析出來就可以知道是境外或境內，刑事局相關單位晚上也加班分析中。