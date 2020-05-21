韓國瑜冒雨視察 高雄6月中旬可望喜迎YouBike2.0

高雄市公共自行車系統全面更新為引用太陽能的YouBike系統，目前建置進度大幅超前，高雄市長韓國瑜今早冒雨視察，對於工作人員日以繼夜趕工佈設，數度豎起大拇指稱讚，他期待高雄市未來邁向「低汙染，幸福共享」的城市，就從零汙染的公共自行車系統出發。

韓國瑜今早由交通局長鄭永祥陪同赴捷運巨蛋站視察YouBike2.0公共自行車系統施工進度，高雄新建系統採設站靈活、無需用電的輕樁系統，使用方便，借還車更容易，市府與廠商自3月簽約後，目前已建置完成81站，預計營運前可達成250站租賃站規模，廠商今早建議能提前到6月16日試營運。

韓國瑜表示，YouBike推出以來，高雄市民外，外縣市朋友也期盼來高雄旅遊時能夠騎乘，這項自行車系統採用太陽能，不必吃電，更符合交通局及環保局推動的「低汙染‧幸福共享」城市的目標，讓交通運輸達到零汙染的狀態，未來預計會有近9千輛自行車投入，希望日後來高雄的朋友能多加運用，六月中旬大家一起迎接YouBike的時代 到來。

高雄市舊有的C Bike公共自行車系統，原本在捷運巨蛋站3號出口，設44個單車位，平均每天有250到300使用人次，但根據評估，未來當地一至至少有600使用人次，因此YouBike2.0系統將在巨蛋站4號及5號出口擴增自行車輕樁達124柱，為現行的3倍數量，並符合不同區位方向的使用民眾，不必穿越馬路就能輕鬆借還車。