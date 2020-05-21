聽新聞
test
0:00 / 0:00
韓國瑜冒雨視察 高雄6月中旬可望喜迎YouBike2.0
高雄市公共自行車系統全面更新為引用太陽能的YouBike系統，目前建置進度大幅超前，高雄市長韓國瑜今早冒雨視察，對於工作人員日以繼夜趕工佈設，數度豎起大拇指稱讚，他期待高雄市未來邁向「低汙染，幸福共享」的城市，就從零汙染的公共自行車系統出發。
韓國瑜今早由交通局長鄭永祥陪同赴捷運巨蛋站視察YouBike2.0公共自行車系統施工進度，高雄新建系統採設站靈活、無需用電的輕樁系統，使用方便，借還車更容易，市府與廠商自3月簽約後，目前已建置完成81站，預計營運前可達成250站租賃站規模，廠商今早建議能提前到6月16日試營運。
韓國瑜表示，YouBike推出以來，高雄市民外，外縣市朋友也期盼來高雄旅遊時能夠騎乘，這項自行車系統採用太陽能，不必吃電，更符合交通局及環保局推動的「低汙染‧幸福共享」城市的目標，讓交通運輸達到零汙染的狀態，未來預計會有近9千輛自行車投入，希望日後來高雄的朋友能多加運用，六月中旬大家一起迎接YouBike的時代 到來。
高雄市舊有的C Bike公共自行車系統，原本在捷運巨蛋站3號出口，設44個單車位，平均每天有250到300使用人次，但根據評估，未來當地一至至少有600使用人次，因此YouBike2.0系統將在巨蛋站4號及5號出口擴增自行車輕樁達124柱，為現行的3倍數量，並符合不同區位方向的使用民眾，不必穿越馬路就能輕鬆借還車。
廠商表示，YouBike2.0系統依合約分三階段建置，第一階預計在今年6月底前需完成250到300站，可投入2800輛公共自行車，8月底推進到5628輛，明年底達到8960輛車的營運規模，布建會勘期間，市民同意設站的比率高達8成以上，顯示極受歡迎。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言