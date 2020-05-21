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是否用美防疫App？ 指揮中心：知道但評估中

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
圖為中央流行疫情指揮中心昨天記者會情形。圖／指揮中心提供
圖為中央流行疫情指揮中心昨天記者會情形。圖／指揮中心提供

全球都在研發新冠肺炎相關防疫技術。美國科技龍頭谷歌（Google）與蘋果（Apple）公司，日前宣布將攜手對抗新冠肺炎，合作推出一款可讓全球各地公衛機構開發行動應用程式（App）的軟體，以便通知提醒民眾可能接觸到新冠肺炎確診病例的民眾。

而根據蘋果和谷歌表示，美國部分的州，和另外22個國家會使用這個軟體。外界好奇，防疫成效頗佳的台灣，是否也已使用此App？

對此，中央流行疫情指揮中心表示，知道有此軟體，但因台灣也有類似軟體，故是否使用，還在討論評估。

據了解，該App技術為追蹤不同手機間的距離並留下紀錄，14天後與政府單位所掌握的確診病例手機資料比對，倘若民眾確實曾接觸過確診者，手機上就會出現推播警訊。

指揮中心發言人莊人祥表示，他們知道有此軟體App，且該App今天開始更新，但指揮中心目前並未使用，因為台灣也有類似軟體，即行政院攜手AI Lab開發匿名「社交距離App」，功能與上述App類似，所以是否加上該App，還在討論評估。

新冠肺炎 COVID-19

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