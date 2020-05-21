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立院邀相關部會報告總統府遭駭疑雲 藍委譴責未到官員
立法院司法及法制委員會今天針對總統府遭駭資安議題邀請相關部會首長列席報告，不過總統府秘書長蘇嘉全與資安長都未到，國安局長邱國正也未到，國安會秘書長顧立雄則請假。對於未到官員不用書面、口頭說明不到的理由，顯然對於立法院、憲法體制不予尊重，召委李貴敏痛批給予譴責，經朝野協商後決定擇期再審。
有出席的法務部長蔡清祥接受媒體訪問時表示，此案調查局與刑事局都已積極介入調查，不排除任何可能性，會全面清查。刑事局長黃明昭表示，府方相關資料包括log檔、防火牆檔都取得，刑事局相關單位正分析中，至於是內部洩漏或外部入侵目前還沒辦法判斷。
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