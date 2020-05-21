總統府遭冒名發釣魚信給立委 刑事局：昨晚已接獲報案

多位立法委員辦公室電子信箱昨天傍晚收到一封假冒總統府發出的釣魚信件，政府資安再亮紅燈。刑事局長黃明昭上午受訪證實，昨天晚上總統府有向刑事局報案，刑事局正透過郵件分析，也調閱相關資料中。

黃明昭說，對於釣魚信件是來自哪裡，現在還沒有辦法判斷，昨晚大概快11時接到這個訊息，目前資料還在分析中，還要一段時間。

法務部長蔡清祥則說，法務部不辦具體個案，有具體個案會向其他執法機關提出，他們會就事實查證。