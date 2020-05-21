政院要的開發案環保署敢不過嗎？ 張子敬：會表達意見

環保署長張子敬確定留任後，今天首度出席公開場合受訪，由於張子敬被視為行政院長蘇貞昌愛將，任內又通過多個重大環評案引發爭議，媒體詢問「行政院要求的環評案，你敢不過嗎？」張子敬說，若對環境保護有不良影響就會表達意見。

環團近期發起全台連署要求張子敬下台，更批評他是最不願意溝通的環保署長，對此張子敬表示，不排斥跟環團聊聊，「我也沒跟他們關係不好」，有機會當然可以溝通，但有時角度不同，因為他是學環境工程，外界會認為他一定偏向工程開發，其實不必然，「如果有必要」，可以用適當方式「考慮主動邀請」。

針對環團批評，張子敬說，各方意見都會虛心接受並尊重，做不夠會努力改進，但很多時候只是大家觀點不同，「現在很多改善都朝開放的方向來走」，部分批評所指跟現實並不相合。

媒體問，若行政院執意通過某個開發案，而環保署角色相形弱勢，怎麼相信環保署能確保環境優先？張子敬說，這是「技術性問題」，環評就是環境影響評估，「只是預測未來會怎樣」，很多都是按照既有技術做最好判斷，但「科學判斷沒有不可避免的」，因此環評機制會有所謂的環境影響減輕措施，重點應該放在當評估有疑慮時，例如生態調查，後續開發就要注意監測，重點是監測過程發現有狀況，就要怎樣去應變，防止產生進一步破壞。

媒體追問，如果行政院要通過的環評案，環保署敢不過嗎？張子敬說，行政院沒有做這樣的要求，環保署依照法規、權責執行業務，若跟環境保護有不良影響，一定會表達意見。