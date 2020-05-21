龐培歐恭喜蔡英文就任 批中共殘酷的專制政權

蔡英文總統在台灣時間20日宣誓就任第15任總統，美國國務卿龐培歐（Michael Pompeo）美東時間19日發布恭賀聲明，20日在記者會上表示，恭喜蔡總統就職，台灣展現的民主程序堪稱世界典範，在外部巨大壓力下，台灣仍給予民眾言論和選擇自由。

龐培歐批評，世界衛生組織（WHO）因著中共的壓力，將台灣排除在本周舉行的世界衛生大會（WHA）之外。

另外，龐培歐表示，美國仍在高度關注香港是否能維持「高度自治」，包括香港立法會內會選舉爭議，民主派成員李柱銘、黎智英等人遭提告，使外界更難評估是否香港仍是中國大陸中的高度自治地區。

龐培歐表示，當媒體聚焦在疫情大流行上，忽略了中共給世界帶來的全面挑戰，他以「從1949年建立起就是一個殘酷的專制政權」來形容中共，並說這幾十年來，大家希望中共政權可因貿易、科學合作、外交延伸而改變，實際上並未實現。

龐培歐表示，世界各國低估的中共對在意識形態和政治上對自由國家的敵意，隨著疫情發展，大家漸漸認清事實，皮尤研究中心的民調顯示，有66％的美國民眾對中國大陸沒有好感。

龐培歐說，中國大陸應對疫情的方式，加速外界了解中共本質；中共選擇摧毀活的病毒樣本，而非與世界共享，解放軍在南海擊沈越南漁船，威脅馬來西亞，單方面宣布禁止捕魚，國務院要譴責這些作法。

龐培歐表示，當澳洲呼籲調查病毒起源，中國大陸以經濟為要脅條件，這是不對的，美國與澳洲站在一起，了解問題出在哪裡才能拯救生命。

龐培歐也說，比起世界因大流行付出的代價，中共所稱的貢獻微不足道，因中共的失敗，給世界帶來30萬條性命和9兆美元的損失。

美國政府對中國大陸政府態度轉趨強硬，川普20日也在推特寫道「中國的某個瘋子剛剛發表一分聲明，將病毒造成數十萬人死亡的責任歸咎給中國以外的所有人；是中共的無能才造成這次全球傷亡。」