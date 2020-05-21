江啟臣批蔡英文外交政策「依美」：這樣還能當棋手嗎？

國民黨主席江啟臣昨天接受udn LIVE直播專訪表示，民進黨在對美的外交關係上不是親美而是「依美」，蔡英文總統曾說台灣不是人家的棋子而是棋手，但當她選擇的是一個依美的外交政策，何時才可以當棋手？「當美中台是零和關係的時候，你可以當棋手嗎？」

「如果要跟對岸採取零和競爭，那就是拳頭碰拳頭」，江啟臣說，前總統馬英九2008年執政時提出活路外交，也就是所謂的外交休兵，還曾被蔡總統譏笑是「外交休克」。江啟臣諷刺說，「我不知道是誰在休克，現在掉七個邦交國比較像是外交休克」。

江啟臣解釋，馬時代的活路外交，就是一種非零和的競爭方式，中國大陸不會去挖台灣的牆角，這就讓我國在外交上還有一個空間存在，他認為，參與國際組織也是如此。如果蔡政府不要明著反對，台灣就有機會擁有一些實務上的參與，雖然不能立即解決主權的問題，但在主權模糊或是擱置不談的狀況下，才能有一個實際參與國際組織的機會，當初的WHA就是這樣的模式。

江啟臣認為，蔡政府必須要務實面對外交問題，需要思考用什麼方式能讓我國能夠有國際參與的空間，在兩岸無法化解主權歧異的情況下要如何生存。

對於蔡政府長時間親美，江啟臣則質疑，難道要全部靠美國？美國願意讓你靠？這樣就可以達到實際參與國際組織的目的嗎？蔡政府是想要實際參與，還是要藉由這樣的過程來結交「情投意合」的國家，或是拿來做國際上的宣傳和對內的宣傳？有無實際參與好像已經不是最重要的問題。

江啟臣指出，美、中之間的矛盾，WHO跟美國之間的矛盾，蔡政府明明知道要靠美國實際參與國際組織的機會不大，連外交部長都說今年參與的機會很低，這是因為美中之間的衝突並沒有因為疫情而改善，反而更加劇，「連美國都不願意捐錢的WHO，卻說要幫台灣實際參與，這是矛盾的」。

江啟臣說，民進黨不是親美而是「依美」，親美是與美關係靠近，但在戰略選擇上仍保有自己的彈性和國家主控性。蔡總統曾說過，台灣不是人家的棋子而是棋手，但當她選擇的是一個依美的外交政策，何時才可以當棋手？「當美中台是零和關係的時候，你可以當棋手嗎？」

江啟臣認為，國際參與有兩個層次的目的，一個是主權，一個則是實際參與的意義；如果蔡政府只在乎主權，那兩岸關係就是零和，也就不會以台灣的實質利益為優先。