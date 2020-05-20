【重磅快評】陳柏惟改圖消遣韓國瑜？請交給酸民網軍吧

蔡英文總統連任就職因防疫優先，不僅觀禮來賓人數大減，與會藍營政治人物也是歷來最少，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕因拚市政考量而露臉，高雄市長韓國瑜則選擇缺席，各有其政治考量，本無可厚非，不過台灣基進立委陳柏椎竟在臉書放上改圖的市長合照消遣韓國瑜，其實已達公然侮辱程度。

蔡英文在演說結束前，以感性口吻表示，未來的旅程還很長，台灣的故事也正在展開下一頁，台灣的故事屬於每一個人，也需要每一個人；然而，陳柏惟用改圖的照片，配上「被改圖笑死，共六人」八個字，實已寫下難堪的導言。

陳柏惟今天下午在臉書分享一張五都市長在台北賓館的合照，五人身邊竟有一個被改圖的黑色垃圾袋，陳柏惟還意有所指地標註「被改圖笑死，共六人」，隱射黑色垃圾袋是缺席520就職大典的高雄市長韓國瑜，引來大批網友熱議。

然而，圖中台南市長黃偉哲也在臉書分享這張照片的原圖，原圖僅有五都市長的合影，並沒有旁邊的垃圾袋，黃偉哲標註團結為臺灣打拚，受訪時並說蔡總統第一任任內遇到疫情，處理地非常好，第二任的重點在振興經濟，「做得好的話，蔡總統在歷史上一定會留下她應該有的地位」。

同樣一張圖，陳柏惟和黃偉哲的處理及註解截然不同，台灣基進為民進黨側翼，打選戰相互奧援，但又不想失去自己的主體性，在蔡英文連任就職前一天特地開了記者會，呼籲蔡總統跳脫兩岸條例思考框架、以民意打破「國家統一前」的政治僵局，推動「中國關係法」以取代兩岸條例，以及脫離中國做經濟的超前部署，讓台灣確立主權。

結果蔡英文今天在就職演說中，不僅重申「和平、對等、民主、對話」八字箴言，還強調會持續遵循中華民國憲法與兩岸人民關係條例處理兩岸事務，維持台海和平穩定現狀的一貫立場云云，根本不在乎台灣基進前一天的呼籲，身為台灣基進唯一一席立委的陳柏惟對此毫無反應，反而拿一張韓國瑜缺席的直轄市長合照大肆調侃，未免有虧職守。

其實，陳柏惟上任時間雖短，但爭議卻不少，例如提出香港人來台當兵取得居留權、支持華航改名，雖然都爭取到聲量，但可行性均低，近來更說中國大陸抽沙船頻繁出現在台海是中共藉此製造「潛艦伏擊區」讓潛艇攻進台灣，國防部的官員不知何以應答 ，只能敷衍應付說「可能要挖很久」，成了笑話一則。

罷韓投票本是民主政治一環，但罷韓團體強力動員，激化對立，其實已不差陳柏惟添加柴火助勢，倒是台灣基進僅此一席立委，台灣基進也拿下3.16%的政黨票，陳柏惟的責任不輕，更應善盡職責才能對得起支持者，至於要消遣、侮辱韓國瑜，那就交給酸民網軍吧！