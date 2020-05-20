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藍營抗議NCC人事 民進黨釋善意願延後至臨時會處理

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導

立法院程序委員會日前通過增列促轉會、NCC人事同意權案，預計5月26日於院會處理。然而國民黨對此表示不滿，並言明關閉朝野協商大門。不過經國民兩黨今討論後，達成共識。民進黨團書記長鍾佳濱表示，對於國民黨的抗議，民進黨願釋出善意，同意延後NCC人事同意權案至臨時會處理。

總統府驚傳有駭客入侵，疑流出內容涉及違反獨立機關獨立行使職權宗旨，直指NCC人事案中，新提名的委員為偏綠學者，可以處理親中媒體。不過總統府已在日前澄清，相關文件為變偽造文件。

立法院昨舉行程序委員會，民進黨團提出增列促轉會、NCC人事同意權案，但國民黨團認為，在總統府遭駭客入侵案說明清楚前，應先行暫緩處理，兩方爭執不下，中間一度暫停開會。最後，人事同意權案順利增列，但國民黨團退席抗議，並表示若不針對人事同意權做協商，將不再出席任何朝野協商。

不過立法院今下午由院長游錫堃院長召開協商，繼續研商「中華民國109年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表—營業及非營業部分」案相關事宜，國民黨團仍選擇出席朝野協商。

據了解，國民兩黨在協商前已有一番討論，民進黨表示願意讓步，延後NCC人事同意權案至臨時會處理，26日則照常處理促轉會人事同意權案。

鍾佳濱表示，這是民進黨對國民黨的抗議釋出善意，但如果國民黨團願意改變態度，不再那麼堅持，26日仍有機會處理NCC人事同意權案。

國民黨 NCC 民進黨

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