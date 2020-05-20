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蔡英文回任黨主席首次中執會 通過成立網路社群中心

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文520回任民進黨主席。 圖／直播截圖
蔡英文520回任民進黨主席。 圖／直播截圖

蔡英文總統今天再度兼任民進黨主席，並主持中執會，會中通過「連江縣入黨審查委員會」改聘為「連江縣黨部籌備委員會」，並由2020民進黨馬祖立委候選人李問擔任召集人。今天也通過修正「中央黨部組織規程」，增設網路社群中心，由2020大選發言人廖泰翔擔任主任。

廖泰翔表示，2020年總統及立委大選，雖成功延續執政、國會席次過半，但選舉過程中，凸顯社會大眾溝通模式與民眾使用媒介型態改變，尤其網路工具及溝通科技推陳出新，網路社群平台及社群關鍵意見領袖的影響力提升，因此民進黨必須強化網路社群經營互動與自製數位內容，提升社會溝通能量。唯有與時俱進調整組織業務，才能因應當前新挑戰，故增設網路社群中心，強化中央黨部既有媒體創意中心的合作與分工，提升民進黨形象及支持。

據轉述，今天蔡總統在會中直言「好久沒看到那麼多人」，會議結束前，蔡總統問大家是否有臨時動議，中執委則紛紛表示，「下次再說」。

會後新任秘書長林錫耀舉行記者會，介紹新任黨部主管。他表示，今天是蔡就任總統職務的第二個任期，也是兼任民進黨主席的第一天。他曾於2012到2014年擔任前主席蘇貞昌時期的秘書長，今天又回到這個熟悉的地方與大家相處、見面，希望未來能輔佐蔡英文順利發展黨務。

民進黨 蔡英文

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