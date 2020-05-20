民進黨連江縣黨部將成立 李問：完成支持者20年心願

總統蔡英文今在回任黨主席第一天主持中執會，會中決議通過設立民進黨「連江縣黨部籌備委員會」，並由2020民進黨馬祖立委候選人李問擔任召集人，李問表示，感謝蔡英文支持並讓地方黨部完成「最後一塊拼圖」，完成馬祖支持者20年來心願。

依據民進黨「地方黨部設立辦法」黨內規章，設籍連江縣民進黨員人數已逾100人門檻，今由中執會通過「連江縣入黨審查委員會」改聘為「連江縣黨部籌備委員會」。

根據黨章，籌備委員會設立2個月內，須辦理黨職選舉選出地方黨部幹部，並正式成立縣黨部。

李問表示，感謝蔡英文對馬祖黨務發展的大力支持，在回任黨主席的第一天，完成全國唯一沒有民進黨地方黨部縣市的「最後一塊拼圖」，除代表執政團隊對離島建設發展的重視外，還有為全民服務的決心。

李問指出，民進黨創黨34年，第一次執政在2000年成立金門縣黨部、第二次執政就在蔡英文及黨主席卓榮泰推動下，成立「壓軸」連江縣黨部，除具歷史意義，更突顯蔡英文訴求團結「中華民國派」與「台灣派」的理念。