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蔡英文拋修憲 辜寬敏盼新憲打破當前困境
蔡英文總統今天拋出修憲議題，台灣制憲基金會表示，樂見蔡英文總統將憲政改造議題列入未來四年的施政目標當中，蔡總統所提及，包含18歲公民權、考試院與監察院轉型等攸關人民權利、政府制度的改革，只是一個開始，後續蔡總統更應針對國家正常化的核心問題，即對於現行「一中憲法」提出解決方案。
台灣制憲基金會董事長辜寬敏透露，蔡總統首任剛當選時，他問蔡英文總統新政府最重要的政策是什麼？蔡總統說是重返聯合國，要當國際的一員。
辜寬敏認為，如果要回到聯合國，中華民國憲法必須要改變，從日前台灣再度無緣參加世界衛生大會（WHA）可以驗證，只要台灣繼續使用具有「一中原則」意涵的憲法，台灣將無法重返國際社會，因此，台灣必須制定一部符合現狀與未來的憲法，才有打破當前困境的可能。
台灣制憲基金會執行長林宜正表示，肯定蔡總統對於兩岸關係重申「和平、對等、民主、對話」八字箴言，「和平」不只是兩岸關係，而是全世界共同的價值理念，而「對等」則是兩岸關係的關鍵所在，台灣在經歷民主轉型後，絕大數台灣人民認為台灣已經是個主權獨立的國家，然而，現行憲法具有整體設計殘破、國家定位不清、人權保障不足、政府體制不明、修憲門檻極高等五大問題，造成台灣仍無法成為一個「正常國家」；台灣在歷史的轉捩點上，需要一部新憲法清楚界定台灣與中國的關係，台灣才能以正常國家之姿與中國「對等」交流，台灣的「民主」方能確保，公平的「對話」也才有實現的可能。
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