2020520「愛你愛你我愛你」老婆狂明示 陳時中渾然不知

今天是5月20日，不僅是總統就職大典的日子，更是520諧音的「我愛你（妳）之日」，再加上今年是2020年，更是少見組成浪漫的「愛你愛你我愛你」，已忙於防疫超過一百多天的指揮中心指揮官陳時中今也被妻子明示、暗示今天是特別的日子，但陳時中本人卻渾然不知。

今年總統就職典禮因疫情規模較小，指揮中心僅廿二人能出席就職典禮，其中包含被稱為「防疫五月天」的陳時中、副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召集人張上淳、疫情監測組長周志浩、發言人莊人祥及醫療應變組副組長羅一鈞等防疫國家隊，一大早都出席五二〇總統就職大典。

陳時中下午趕場出席指揮中心例行記者會，宣布台灣連續十三天〇確診，會後有媒體問及指揮揮官，今天是520，出門前是否有對夫人說什麼話，陳時中馬上默默反問，是不是在說今天是「2020520」，他說太太有提醒，有問他是否知道是什麼意思，「但我跟她說我不知道。」