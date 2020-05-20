美國史上最強聲援 陳時中烙英文朗誦印象最深兩段話

蘇內閣女性閣員少，文化部人選期待。高李永得媒體出身，有客家人背景，從媒體轉政治，在客家事務上扮演了推動者角色，但文化部部長這條路，並非僅管轄客家文化，這是一條很多樣化與持續性的文化治理之路。期許蘇內閣不要忘記文化政策的重要性，台灣的文化演變之路，台灣的文化變革之戰略，台灣輸出世界的文化細節，不能只是浪漫台三線，文化部長任重道遠。

2020-05-20 14:38