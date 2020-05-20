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美國史上最強聲援 陳時中烙英文朗誦印象最深兩段話

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠邱宜君簡浩正羅真／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

衛生大會（WHA）前天開幕，昨天為兩天一次會議的尾聲，美國於WHA會議後各國答辯時，與中國一來一往，強力譴責WHA未邀請台灣，會議結束後，首次在美國衛生部網站與我國衛福部同步發表聲明，是我國未受邀請四年間，力道最強烈的一次。

衛福部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情例行記者會中提到，台灣跟美國雙方各自發聲明一事，即使我方與美國長期往來很久，也很少被如此稱許。

陳時中說，美國強烈且正式呼籲，要求世界衛生組織應邀請台灣參與，更希望除了台灣專家也能多參與WHA活動，也能從台灣經驗做多一點學習。陳時中不斷感謝美國願意發表聲明協助台灣，特別在記者會用英文朗誦美方聲明中，兩段話讓他印象最深的對話，

「We must recognize Taiwan’s successful COVID-19 response and their continued efforts to assist other countries with personal protective equipment donations and technical assistance. The world should admire and learn from Taiwan’s contributions to combating this pandemic.」

「我們必須承認台灣在新冠肺炎防疫應對方式上的成功，及台灣持續致力於援助其他國家，包含提供個人防護裝備和技術援助方面等。世界應該欽佩台灣，並應向台灣學習如何抗擊新興傳染病等流行病。」

「The United States strongly urges the WHO to return to the practice of inviting Taiwan to participate as an Observer to the WHA. The exclusion of Taiwan from the WHA must not continue. The United States also urges the WHO to systematically engage with Taiwan health experts on COVID-19 and beyond. The global community must learn from Taiwan’s experience from COVID-19 and do more to include them.」

「美國強烈督促世界衛生組織，恢復邀請台灣作為世界衛生大會觀察員身份及參與資格。不應繼續將台灣排除在世界衛生大會之外。美國也督促世界衛生組織，針對新冠肺炎及其他健康議題，應與台灣公衛專家按部就班展開聯繫。地球村必須向台灣學習新冠肺炎防疫經驗，並做更多工作來內化這些經驗。」

新冠肺炎 陳時中 WHA

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