卓榮泰宣布離開公共職位 卸任黨主席自行開車回家

民進黨前主席卓榮泰今天在黨部將黨主席一職交接給蔡英文總統，宣布從這場大改革的行動中告別，「離開公共職位」。交接典禮結束後，卓榮泰自行開車回家，表情輕鬆自在。

卓榮泰說，去年1月9日，他受全體黨員指派接任這個工作時，提出「保衛本土政權、維護國會優勢、推動進步價值」，而後中央黨部也訂定「總統連任國會過半」的勝選目標，今天他可以再一次大聲和全體黨員先進報告：「這些目標我們也都達到了。」

卓榮泰說，去年9月28日黨慶全代會，通過由秘書長羅文嘉領軍，率領副秘書長林飛帆等社會對話小組同仁擬訂「社會同行、世代共贏」新決議文；在新的行動綱領引領下，「找回老同志、召喚年輕新朋友」，也完成選戰的歷史任務，今天全黨可以向台灣國人同胞報告，民主進步黨真正做到「社會同行、世代共贏」，也達到這個目標。

卓榮泰也再度感謝羅文嘉帶領的所有工作夥伴，「是你們將許多不夠完美、不夠準確的戰略計畫，透過高效率與超理性的執行力，才能完成一場又一場戰役，取得一次又一次的勝利，我要向各位工作夥伴表達最高的敬意。」

卓榮泰說，他提醒各位同志，在9樓門口「18人組黨工作小組」所代表的創黨精神和基本核心價值，「我們永遠不能忘記，黨必須永遠堅持，台灣人民才會繼續給我們機會！大家務必切記、務必珍惜。」