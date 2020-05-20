快訊

商務人士來台鬆綁 居家檢疫縮為5至10天採自費篩檢

五都首長參加520總統就職 獨缺韓國瑜

聯合報 / 記者唐秀麗／台南即時報導
「缺韓不缺憾？」六都首長台南市長黃偉哲（左一起）、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及台北市柯文哲今天都北上參加蔡總統就職典禮，獨缺高雄市長韓國瑜。圖／讀者提供
「缺韓不缺憾？」六都首長台南市長黃偉哲（左一起）、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及台北市柯文哲今天都北上參加蔡總統就職典禮，獨缺高雄市長韓國瑜。圖／讀者提供

「缺韓不缺憾？」今天是蔡英文總統520就職典禮，五都首長包括台北市柯文哲、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等5人，今天都北上參加蔡總統就職典禮，難得合體一起拍照，獨缺高雄市長韓國瑜

侯友宜、盧秀燕出席520，「禿子、漢子、 燕子」缺韓國瑜，韓國瑜今天留在高雄主持市政會議及藝文紓困記者會。市府發言人說，韓市長獻上滿滿祝福和期許，希望蔡總統不要忘了南北平衡發展，也要多挹注高雄建設資源，讓台灣更好。侯友宜則表示，改變主意出席是因為防汛準備已就緒。

台南市長黃偉哲昨深夜處理完路樹倒塌意外，今一早搭6點多趕搭高鐵北上參加蔡總統就職典禮，黃偉哲表示，蔡英文總統第一任的任內遇到疫情，處理地非常好，讓全世界都看到台灣，第二任的重點在振興經濟，如果台灣早一步脫掉口罩，開始振興經濟，「做的好的話，蔡總統在歷史上一定會留下她應該有的地位」。

「缺韓不缺憾？」六都首長台南市長黃偉哲（左一起）、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及台北市柯文哲今天都北上參加蔡總統就職典禮，獨缺高雄市長韓國瑜。圖／讀者提供
「缺韓不缺憾？」六都首長台南市長黃偉哲（左一起）、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及台北市柯文哲今天都北上參加蔡總統就職典禮，獨缺高雄市長韓國瑜。圖／讀者提供

韓國瑜 侯友宜 黃偉哲 鄭文燦 盧秀燕

延伸閱讀

韓國瑜推藝文紓困 6月起高雄文化場館平日免費假日優惠

520第一砲 段宜康：請蔡主席管管想留韓國瑜的高雄綠委

高雄建迪士尼有困難 韓國瑜：願收回政見

韓國瑜批光復高雄可議 尹立：是光復屬於高雄人的高雄

相關新聞

蔡英文就職演說全文／8字談兩岸：和平、對等、民主、對話

蔡英文總統上午在就職演說中再次向對岸喊話，「兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的...

勞工要領100元 政府手上只有7元 6年內恐破產的勞保將成小英最難任務

「有些改革，是現在不做，以後會後悔；不過，年金制度的改革……，『現在』不做，『馬上』就會後悔！」總統蔡英文這麼說。說話的時間是2016年6月23日，當時的「現在」、「馬上」，轉眼過了將近4年……。

影／從1996-2016 三分鐘回顧歷任總統就職演說

從1996年開始，中華民國在台灣舉行了第一次正副總統直選，時至今日，經歷了李登輝、陳水扁、馬英九、以及蔡英文，共計四位總...

林佳龍曬總統就職典禮帥照 居然是盧秀燕幫拍

今天是第十五任總統暨副總統就職典禮，交通部長林佳龍在臉書上曬觀禮照片，仔細一看，照片標記台中市長盧秀燕所拍，就有網友在底...

影／ 延市政會議出席520典禮 侯友宜:國家慶典比較重要

總統蔡英文暨副總統賴清德今(20)日舉行就職典禮，新北市長侯友宜特地延後市政會議前往觀禮。侯友宜受訪表示，之所以會參加第...

蔡總統演說未提九二會談 陳明通：歷史已翻過一頁

今日是520總統就職典禮，陸委會下午召開記者會，講解有關蔡英文總統就職演說的兩岸政策。在兩岸關係部分，蔡英文4年前就職時...

五都首長參加520總統就職 獨缺韓國瑜

「缺韓不缺憾？」今天是蔡英文總統520就職典禮，五都首長包括台北市柯文哲、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜...

賴清德就任副總統「無論哪個位置都不忘從政初衷」

副總統賴清德今天就任，稍早在臉書上訴說心情，他提到，「棄醫從政」是他人生中最艱難的決定，基於對台灣土地的熱愛和使命，任何...

蔡英文放手一搏 憲改拚歷史定位

可以預期，在立法院啟動修憲委員會後，蔡英文總統的第二任期，修憲將是四年來的大菜，只是修憲門檻極高，除了降低公民權有高度共...

沒提原住民、新住民、庶民 江啟臣：蔡英文忽視其價值

蔡英文發表第二任總統任期講話，國民黨主席江啟臣批評，四年前蔡總統高舉社會多元、公平正義、環境生態等進步價值，但這任的致詞...

蔡英文的兩岸未完答卷 陸：沒多大期望但提高警惕

蔡英文總統連任就職演說，大陸非常關注其兩岸論述，但大多數中共官員和學者都認為，「沒有多大期望，但絕對要提高警惕」。有官員...

修憲門檻高 先聚焦18歲公民權

蔡總統的第二任，將觸及修憲，是否挑動到國家定位的敏感神經，各界高度關注；由於一旦啟動修憲，從極左到極右，極統到極獨，各種...

熱門新聞

蔡英文就職演說全文／8字談兩岸：和平、對等、民主、對話

美國務卿發聲明祝賀我國總統就職 外交部：意義重大

影／丁怡銘出任政院發言人 往事被掀坦言過去幼稚

內閣僅4女性 李安妮開砲：退步到比蔣介石時代都不如！

卸任副總統禮遇最後一天 吳敦義發表感言不忘蔡英文

就職演說重點搶先看 蔡將提兩岸和平、4大生存發展策略

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。