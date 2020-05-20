五都首長參加520總統就職 獨缺韓國瑜
「缺韓不缺憾？」今天是蔡英文總統520就職典禮，五都首長包括台北市柯文哲、台南市長黃偉哲、桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等5人，今天都北上參加蔡總統就職典禮，難得合體一起拍照，獨缺高雄市長韓國瑜。
侯友宜、盧秀燕出席520，「禿子、漢子、 燕子」缺韓國瑜，韓國瑜今天留在高雄主持市政會議及藝文紓困記者會。市府發言人說，韓市長獻上滿滿祝福和期許，希望蔡總統不要忘了南北平衡發展，也要多挹注高雄建設資源，讓台灣更好。侯友宜則表示，改變主意出席是因為防汛準備已就緒。
台南市長黃偉哲昨深夜處理完路樹倒塌意外，今一早搭6點多趕搭高鐵北上參加蔡總統就職典禮，黃偉哲表示，蔡英文總統第一任的任內遇到疫情，處理地非常好，讓全世界都看到台灣，第二任的重點在振興經濟，如果台灣早一步脫掉口罩，開始振興經濟，「做的好的話，蔡總統在歷史上一定會留下她應該有的地位」。
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