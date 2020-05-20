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第五次擔任黨主席 蔡英文：籲支持者入黨

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文520回任民進黨主席。 圖／直播截圖
蔡英文520回任民進黨主席。 圖／直播截圖

蔡英文總統今天下午到民進黨中央黨部與前主席卓榮泰交接，正式回任黨主席，蔡總統致詞時宣布未來三項任務，第一是呼籲支持者加入民進黨，第二是重用年輕人，第三是微調黨部組織，加強培育人才，她在介紹新任秘書長林錫耀時，原本說「邀請前行政院長」，不過馬上更正「還沒有，邀請行政院前副院長林錫耀擔任秘書長」，引發現場一片笑聲。

蔡英文說，今天早上剛剛完成第二任總統就職，現在以總統身分再次接任民進黨主席，這是她第五次擔任民進黨主席，今天站在這裡，一樣的會議室跟樓層，對她來說就像回家，感謝卓榮泰和前秘書長羅文嘉過去一年多的努力，她也感謝黨員幹部付出，大家都辛苦了。

蔡英文說，四年執政有酸甜苦辣，有風雨和起伏，不過挑戰再怎麼艱鉅都已經一起挺過來，台灣人民用選票給民進黨肯定，也給民進黨再一次執政機會，再給四年託付，在場同志都應該還記得，勝選當天她說過，一定會留下一個更好的國家，執政就是責任，面對新任期，不僅要做好執政黨工作，也要回應支持者希望，做一個人民期待、讓年輕人願意加入的政黨。

蔡英文說，從創黨以來，民進黨一直跟人民站在一起，在威權時代跟人民一起追求自由民主，在野的時候跟人民一起監督政府，現在執政時勇敢改革，和人民一起追求幸福，與社會力量的連結就是一次又一次跨越困難、挑戰的關鍵。

蔡英文也分享未來要達成的三項目標，第一是希望更多社會力量加入，邀請「辣台派」入黨，「行動改變台灣」這幾個字現在放在黨部十樓門口，是新的入口意象，今年一月，台灣人更踴躍站出來參與政治，真的用行動改變台灣未來，新陳代謝是政黨維持競爭力的不二法門。她要向所有好朋友呼籲，「民進黨歡迎你們加入」，過去四年非常感謝支持者一起守護台灣，未來四年同樣需要支持者及社會大眾與民進黨站在一起，因此希望支持者加入民進黨，用行動改變台灣。

蔡英文說，第二，民進黨要重用年輕人，提供年輕世代機會，結合資深黨工經驗，面對瞬息萬變局勢，這次新任黨務主管在大選扮演很重要角色，有創意、活力、執行力，她也說，執政穩定是因為重視經驗，在乎傳承，老幹要配上新枝，執政穩健踏實，為台灣人帶來真正的幸福。

第三，民進黨要不斷進步，也要鼓勵創新，才不會被時代淘汰，未來將微調黨部組織，針對網路社群部分加強，選戰中累積的網路社群能量應該延續下去，民進黨應該更加強人才培育，培養下一個世代對國家有熱情的專業人才。未來黨務工作吃重，她因此邀請林錫耀擔任秘書長，一起讓黨務發展更順暢，林也是她的前輩，未來帶領新任幹部跟黨工，一定能與執政團隊良好溝通，跨世代合作。

民進黨 蔡英文 台灣人

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