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民進黨地方主委改選 台東兩強相爭
民進黨地方黨部主委24日改選投票，台東縣黨部主委選舉，由現任立委劉櫂豪和現任黨部主委李翠峯的女兒林俐兩人相爭，雖然民進黨在台東黨員數不多，這一役卻非常競爭。
民進黨台東縣黨部主委選舉，過去20年選情單純，不是同額選舉，就是實力懸殊，看到登記參選名單就可預測誰當選，但這次卻是兩強相爭的局面，勝負難料。
一般黨內公職人員通常不會涉入黨部主委參選，不過，劉櫂豪登記參選，成為歷年台東主委選舉有民進黨公職人員參選，並獲民進黨籍現任鄉長及議員支持。
林俐實力也不容小覷，她母親是現任黨部主委李翠峯，父親是「一邊一國行動黨」成員、縣議員林參天，平時一步一腳印的經營基層。
「兩邊都很有實力，難說誰會贏！」一名陳姓黨員說，目前兩邊都勤跑基層，也各有強大擁護者，看不出來誰的贏面大，預估這次主委選舉差距將非常小。
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