520第一砲 段宜康：請蔡主席管管想留韓國瑜的高雄綠委

蔡英文總統今天展開第二任期，下午將交接回任黨主席，不過民進黨5月24日即將展開的黨職改選暗潮洶湧，前立委段宜康今天在臉書開砲，指「懇請蔡主席了解一下，為什麼有民進黨的高雄區域立委，要打電話給民進黨的台北市議員，叫他們別參加今天在台北車站的罷韓宣傳活動？」

由於高雄黨部主委由立委趙天麟及市議員高閔琳競爭，段宜康的貼文也引發聯想。

段宜康說，恭喜蔡總統今天就職，大家可能比較沒注意，小英也同時回任民進黨主席。懇請蔡主席了解一下，「為什麼有民進黨的高雄區域立委，要打電話給民進黨的台北市議員，叫他們別參加今天在台北車站的罷韓宣傳活動？」

段宜康說，這位民進黨委員在去年「Wecare」大遊行前，大潑冷水要求遊行停辦；等到遊行大成功又搶著po照收割。「民進黨如果希望留著韓國瑜，好當成執政的養份，拜託直接告訴大家；否則就請蔡主席管管我們的立法委員！」