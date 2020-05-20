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高雄負債約3320億 李樑堅籲連任政府快修財畫法
高雄市議會今財政部門質詢，高雄財政問題受到關注。高雄市財政局長李樑堅說，高雄負債3320億元，各局處會通盤規畫開源節流，明年會編58億元償還勞健保費，也再度呼籲，希望蔡總統展開新任期後，能好好修正20年沒改過的財畫法。
國民黨議員陳美雅、陳若翠、邱于軒、陳麗珍等人關切高雄財政問題如何解決？李樑堅說，高雄目前負債約3320億，財畫法20年沒改過，「我們一再提出，也針對全國5都15縣，認為應把營業稅給地方比例從40%提高到50%」。
李樑堅也說，中央統籌分配款和一般補助也設有成長上限，就算地方表現好，但設定成長上限，就算營業稅金額增加，也進不來市庫，下周立院財經委員會小組來高雄考察，他會跟立委提出，上次監察委員到高雄，也有跟監委提過，希望中央重視地方財源不足問題。
李樑堅並指，雖財政收入要穩健，但同時也要刺激地方經濟活絡，必要支出還是要支出、該節省會節省，財政局跟經發、觀光等局處會做通盤規畫，各局處調整辦理並制定因應計畫。另明年還會編58億元還市府積欠的勞健保費用。
李樑堅並表示，市府2019年歲入增加16億多、歲出減少38億多，各局處也積極開源節流，如每月要報告各局處爭取中央補助預算。另市府人事費仍偏高，對人事控管及相關支出還要更努力，不然市府要做的很多公共建設，像蓋北高運動中心、道路鋪設等都要錢，這需要跨局處努力合作。
李還說，他看到台中市就很羨慕，台中市一年土地重劃可挹注市庫2千億，高雄市土地重劃部分還有很多努力空間。
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