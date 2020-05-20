快訊

商務人士來台鬆綁 居家檢疫縮為5至10天採自費篩檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄負債約3320億 李樑堅籲連任政府快修財畫法

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市財政局長李樑堅。記者蔡孟妤／攝影
高雄市財政局長李樑堅。記者蔡孟妤／攝影

高雄市議會今財政部門質詢，高雄財政問題受到關注。高雄市財政局長李樑堅說，高雄負債3320億元，各局處會通盤規畫開源節流，明年會編58億元償還勞健保費，也再度呼籲，希望蔡總統展開新任期後，能好好修正20年沒改過的財畫法。

國民黨議員陳美雅、陳若翠、邱于軒、陳麗珍等人關切高雄財政問題如何解決？李樑堅說，高雄目前負債約3320億，財畫法20年沒改過，「我們一再提出，也針對全國5都15縣，認為應把營業稅給地方比例從40%提高到50%」。

李樑堅也說，中央統籌分配款和一般補助也設有成長上限，就算地方表現好，但設定成長上限，就算營業稅金額增加，也進不來市庫，下周立院財經委員會小組來高雄考察，他會跟立委提出，上次監察委員到高雄，也有跟監委提過，希望中央重視地方財源不足問題。

李樑堅並指，雖財政收入要穩健，但同時也要刺激地方經濟活絡，必要支出還是要支出、該節省會節省，財政局跟經發、觀光等局處會做通盤規畫，各局處調整辦理並制定因應計畫。另明年還會編58億元還市府積欠的勞健保費用。

李樑堅並表示，市府2019年歲入增加16億多、歲出減少38億多，各局處也積極開源節流，如每月要報告各局處爭取中央補助預算。另市府人事費仍偏高，對人事控管及相關支出還要更努力，不然市府要做的很多公共建設，像蓋北高運動中心、道路鋪設等都要錢，這需要跨局處努力合作。

李還說，他看到台中市就很羨慕，台中市一年土地重劃可挹注市庫2千億，高雄市土地重劃部分還有很多努力空間。

高雄市 保費 健保

延伸閱讀

刺激經濟買氣 高市推發票抽獎、抵用券、飯店優惠

批市府送文宣宣傳市政 邱俊憲籲檢調主動介入調查違法

高雄建迪士尼有困難 韓國瑜：願收回政見

觀察站／罷韓倒數 巷戰開打 小動作不斷

相關新聞

第五次擔任黨主席 蔡英文：籲支持者入黨

蔡英文總統今天下午到民進黨中央黨部與前主席卓榮泰交接，正式回任黨主席，蔡總統致詞時宣布未來三項任務，第一是呼籲支持者加入...

鄭麗君開啟媽媽新生活 林萬億期許「國民甲」做更多事

文化部、客委會今天聯合舉行首長交接典禮，文化部長鄭麗君將部長一職交接給客委會主委李永得，李永得則將客委會主委交接給楊長鎮...

卓榮泰宣布離開公職 卸任黨主席自行開車回家

民進黨前主席卓榮泰今天在黨部將黨主席一職交接給蔡英文總統，宣布從這場大改革的行動中告別，「離開公共職位」。交接典禮結束後...

U值媒／蔡英文就職演說 隻字未提文化

蘇內閣女性閣員少，文化部人選期待。高李永得媒體出身，有客家人背景，從媒體轉政治，在客家事務上扮演了推動者角色，但文化部部長這條路，並非僅管轄客家文化，這是一條很多樣化與持續性的文化治理之路。期許蘇內閣不要忘記文化政策的重要性，台灣的文化演變之路，台灣的文化變革之戰略，台灣輸出世界的文化細節，不能只是浪漫台三線，文化部長任重道遠。

民進黨地方主委改選 台東兩強相爭

民進黨地方黨部主委24日改選投票，台東縣黨部主委選舉，由現任立委劉櫂豪和現任黨部主委李翠峯的女兒林俐兩人相爭，雖然民進黨...

520第一砲 段宜康：請蔡主席管管想留韓國瑜的高雄綠委

蔡英文總統今天展開第二任期，下午將交接回任黨主席，不過民進黨5月24日即將展開的黨職改選暗潮洶湧，前立委段宜康今天在臉書...

高雄負債約3320億 李樑堅籲連任政府快修財畫法

高雄市議會今財政部門質詢，高雄財政問題受到關注。高雄市財政局長李樑堅說，高雄負債3320億元，各局處會通盤規畫開源節流，...

蔡英文、林右昌介紹議員入黨 童子瑋：認同施政成果

在總統蔡英文及市長林右昌的共同推薦下，無黨籍基隆市議員童子瑋今天上午11點帶領「童心協力女子隊」，前往民進黨基隆市黨部申...

美國安會博明恭賀蔡總統 暗諷中國不民主

美國白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）上午以錄影方式，祝賀蔡英文總統及副總統賴清德就任中華民國第十五...

綠拒暫緩人事同意權 藍怒退朝野協商

總統府傳遭駭事件引發朝野爭論，馬政府時期的總統府前副秘書長兼資安長蕭旭岑表示，府應對外公布調查報告，總統府秘書長陳菊在公...

阿中部長指揮中心補眠「小窩」曝光 總統：請適當休息

今天是總統蔡英文第一個總統任期的最後一天，台灣新冠肺癌防疫有成，蔡英文今親自到指揮中心視察並慰勞防疫人員，贈送別稱「英雄...

日外交藍皮書挺台參與WHA 外交部感謝日重視與台關係

日本最新版外交藍皮書今天出爐，內容指出一貫支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），這是日本外交藍皮書首度明確敘述...

熱門新聞

蔡英文就職演說全文／8字談兩岸：和平、對等、民主、對話

美國務卿發聲明祝賀我國總統就職 外交部：意義重大

影／丁怡銘出任政院發言人 往事被掀坦言過去幼稚

內閣僅4女性 李安妮開砲：退步到比蔣介石時代都不如！

卸任副總統禮遇最後一天 吳敦義發表感言不忘蔡英文

就職演說重點搶先看 蔡將提兩岸和平、4大生存發展策略

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。