蔡英文、林右昌介紹議員入黨 童子瑋：認同施政成果

在總統蔡英文及市長林右昌的共同推薦下，無黨籍基隆市議員童子瑋今天上午11點帶領「童心協力女子隊」，前往民進黨基隆市黨部申請入黨，由主委張錦煌親自受理，童子瑋表示，感謝總統蔡英文、市長林右昌當介紹人，他認同小英總統這幾年的施政成果，尤其口罩國家隊的成功，選在520總統就職舫今天入黨。

童子瑋說，他正式申請入黨或許很多朋友感到訝異，但他要跟大家報告的是，無論在哪個位置，為基隆、為台灣打拚的心，都不會改變，請大家放心。

童子瑋表示，2016年民進黨執政後，不可否認小英總統是有史以來，最支持年輕人、最挺基隆建設發展的總統，當初許多政策法案的推動，或許造成社會上有不同聲音，但小英總統也都秉持謙卑的精神，能虛心檢討、調整步伐與人民站在一起，為的就是讓台灣更好。

童子瑋說，民進黨執政下的中央政府，在國際上捍衛台灣主權是大家有目共睹，尤其是這一次的口罩國家隊，第一時間正確的判斷及應變，與後續的醫療物資外交，成功將台灣推向國際舞台另一個高峰，很不容易。

童子瑋說，他認同小英總統這幾年的施政成果，所以在520總統就職當天，率領服務處的「童心協力女子隊」，用行動支持總統蔡英文，共同申請加入民進黨，希望自己能為基隆、為壯大台灣盡一份心力。

童子瑋的阿公慶安宮主委童永是副總統賴清德的舅舅，童子瑋是賴清德的姪子，童子瑋說，入民進黨有向阿公報告，阿公要他打拚努力。副總賴清德對他的入黨也有掌握。