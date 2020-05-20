總統520就職 北大親善團15人再擔任禮賓接待

今天是中華民國第十五任總統、副總統就職典禮，國立台北大學親善團再度應邀擔任典禮禮賓接待人員，由15位訓練有素的學生挑大樑。現任團長、經濟系學生林禹彤表示，能再度擔任慶典服務人員，感覺非常光榮，。

繼上屆總統就職典禮之後，北大親善團這屆再獲邀擔任接待人員，協助典禮各項前置作業、現場引導及應變協助，也是自民國百年國慶大會以來，第10次參與國家重要慶典。

這次禮賓接待人員由近3屆團員甄選而來，包括歷屆團長在內、多位成員都具備國慶大會或其他重要慶典接待經驗，語言或臨場應變能力都有一定水準。

現任團長、經濟系學生林禹彤表示，能再度擔任慶典服務人員，感覺非常光榮，經過密集的專業訓練後，團員都具備禮賓接待人員所需的素質。