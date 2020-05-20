美國安會博明恭賀蔡總統 暗諷中國不民主

美國白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）上午以錄影方式，祝賀蔡英文總統及副總統賴清德就任中華民國第十五任總統副總統，這是繼美國國務卿龐培歐之後，美國政府高層給予蔡總統就職賀詞。博明說，美國將繼續與台灣交流，並期待與台灣緊密合作，開展廣泛的經濟、文化、教育和安全等方面的合作，通過合作去體現我們共同的利益和價值觀。

博明是美國川普政府對中的鷹派，其對中發言一貫辛辣，他今天在賀電中表示，他非常高興有機會祝賀蔡總統在選舉中取得的歷史性勝利，在台灣歷史上，蔡所得票數，超過了任何其他政治候選人，他更要讚揚台灣人民對得來不易民主的維護，使領導人盡職盡責。

博明隨即話鋒一轉，以自由民主制度的對比諷刺中國。他說，你們依靠的正是台灣的言論自由、法律的統治和自由公正的選舉，美國也依靠著同樣的機制，台灣向世界表明自由民主的精神絕不僅僅是「美國」或「西方」的，而且是普世的，正如中國天體物理學家方勵之在1980年代後期所說，「我研究的不是東方物理，也不是西方物理，是物理」。民主同物理學一樣，沒有東西之分。

博明還表示，台灣對冠狀病毒流行的出色反應，從2003年的SARS流行中吸取了重要教訓，並在中國官方控制的媒體當時稱為「武漢肺炎」的大爆發之前，台灣就應用了前所積累的經驗，結果不言而喻，台灣的學校僅僅關閉了兩周，在2300萬人口中，台灣的病例至今少於500例，其中大多數是輸入病毒。

博明說，台灣很多方面值得全世界學習，美國將繼續與台灣交流，將繼續敦促其他國家和組織，例如世界衛生組織，把挽救人的生命置於任何政治考量之上，選擇人民自由而非政府的壓制，我們期待與台灣緊密合作，開展廣泛的經濟、文化、教育和安全等方面的合作，通過合作去體現我們共同的利益和價值觀，再次祝賀蔡總統，祝您在下個四年更有成效地引領台灣人民。