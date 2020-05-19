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帛琉挺台參與WHA：台灣是第一個向帛琉伸出援手的國家

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
聖克里斯多福衛生部長漢米爾頓（Eugene Hamilton）。圖/取自網路
聖克里斯多福衛生部長漢米爾頓（Eugene Hamilton）。圖/取自網路

第73屆世界衛生大會19日舉行第二天的視訊會議，友邦帛琉、吐瓦魯和聖克里斯多福及尼維斯在會議上替台灣發聲；帛琉衛生部長羅伯茲（Emais Roberts）說，疫情發生後，台灣是第一個對帛琉伸出援手的國家，因為台灣和其他世界衛生組織會員國的善心和團結，他很高興帛琉現在有足夠的物資和設備對抗新冠肺炎，因此他呼籲，將台灣以觀察員身分參與世衛大會，才能實現世衛組織「全民均健」的目標。

19日的會議上，帛琉、吐瓦魯、聖克里斯多福及馬爾他騎士團為台灣發聲；馬爾他騎士團的代表表示，應儘可能將所有利益攸關方納入國際防疫合作的必要性，並指出台灣等數個國家協助其抗疫工作，展現國際社會所最需要的團結與支持。吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）呼籲世衛大會讓台灣以觀察員身分參與。

羅伯茲發言時表示，當年初世衛組織宣布新冠肺炎是國際緊急公共衛生事件時，帛琉沒有足夠的設備和物資面對，而台灣是第一個對帛琉伸出援手的國家，隨後是其他會員國，台灣和帛琉的其他盟友提供很多帛琉需要的器材、物資跟人員訓練來保護帛琉人民，「我很高興現在我的國家有足夠的採檢能力和設備對抗新冠肺炎，這都是因為台灣和其他會員國的善心和團結一致」。

羅伯茲說，台灣已經有幾年沒有被以觀察員身分受邀參與世衛大會，但世衛大會的宗旨是團結，台灣雖被排除在外，仍一直幫助保護周邊者的健康，世衛的目標是全民均健，只有每個人都被納入才能實現目標，因此呼籲讓台灣參與世衛大會。

聖克里斯多福的衛生部長漢米爾頓（Eugene Hamilton）發言時表示，克國能戰勝新冠肺炎，有一部分要歸功於和台灣的邦交，台灣提供個人防護裝備，專家也協助檢視克國的應變能力，而台灣防疫有成，人口總數約兩千三百萬，但只有四百多例確診，幾乎沒有社區傳播，克國能跟台灣學的有很多，歷年來也持續呼籲世衛大會重新檢視台灣在世衛大會的身分狀態。

帛琉衛生部長羅伯茲（Emais Roberts）。圖/取自網路
帛琉衛生部長羅伯茲（Emais Roberts）。圖/取自網路

帛琉 新冠肺炎

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