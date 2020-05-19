護理學會以台灣之名參與WHA 卻因技術問題發言卡關

世界衛生大會（WHA）昨天正式展開，台灣護理學會應邀參與一連舉辦二天的視訊會議，台灣護理學會副理事長陳靜敏表示，這場視訊會議頻頻出現技術問題，許多國家都沒辦法順利發聲，但台灣的防疫成果，不僅是友邦替台灣發聲，連非友邦也都提到台灣是防疫的楷模。

台灣護理學會與國際護理協會（ICN）長期以來是會員國的關係，每二年國際護理協會都會在世界衛生大會舉辦會議，台灣皆會應邀代表出席，今年恰逢護理界的鼻祖南丁格爾200歲冥誕，在開幕式中，全球與會代表鼓掌感謝護理人員在這場防疫戰役中扮演關鍵角色，為全球健康做出重大的貢獻。

陳靜敏說，台灣護理學會每一次代表出席都以「Taiwan Nurses Association」的名稱代表出席，今原預計由理事長王秀紅代表發言，分享台灣經驗，但視訊會議頻頻出現技術問題，不僅是台灣，許多國家都無法順利發言。

陳靜敏表示，台灣雖然因大會的視訊連結技術問題無法發言，但原先要發表的台灣經驗，已經在今年3月國際護理協會應邀參與防疫成績優異的國家分享之視訊會議中，將台灣經驗如實傳達出去。