阿中部長指揮中心補眠「小窩」曝光 總統：請適當休息

今天是總統蔡英文第一個總統任期的最後一天，台灣新冠肺癌防疫有成，蔡英文今親自到指揮中心視察並慰勞防疫人員，贈送別稱「英雄麵」的台南關廟麵，強調在座的都是人民心中防疫英雄，更特別在臉書分享指揮官陳時中在指揮中心補眠「小窩」，喊話要適當休息，保重身體。

蔡英文今晚上七點在臉書分享，第一個總統任期的最後一天，她還有一件事要做。就是再次來到中央流行疫情指揮中心，代表國家當面向防疫夥伴們說聲謝謝，更要邀請大家，能有代表出席明天的總統副總統就職典禮，讓防疫英雄給國家帶來祝福。

蔡英文今天上午視察中央流行疫情指揮中心，不僅帶來台南市長黃偉哲所準備一百箱「台南好麵」，也親自邀請陳時中、副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召集人張上淳、疫情監測組長周志浩、發言人莊人祥及醫療應變組副組長羅一鈞等防疫國家隊，出席五二〇就職大典。

蔡英文在文中說，這幾個月來，指揮中心的防疫夥伴們不眠不休，尤其是阿中部長，就算有睡，也睡得很少，或是直接在指揮中心小睡。今天她親眼看到阿中部長的「小窩」，「真的很佩服，也很感動。我請同仁們都要適當休息，保重身體。」