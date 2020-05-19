日外交藍皮書挺台參與WHA 外交部感謝日重視與台關係

日本最新版外交藍皮書今天出爐，內容指出一貫支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），這是日本外交藍皮書首度明確敘述支持台灣參加WHA。外交部發言人歐江安表示，對於日方重視與台灣的關係，表誠摯歡迎與肯定。

歐江安表示，日本外交藍皮書今年版首度載明，日本「向來一貫支持」台灣以觀察員身分參與WHA，並稱台灣為「極重要夥伴」，同時增加敘述台灣的篇幅，歐江安表示，台灣與日本確實互為重要友人及緊密夥伴，深信雙方今後將在堅實的基礎上持續在各領域深化友好合作關係。

歐江安表示，日本政府多位首長今年均分別公開發言支持台灣參與WHA，包括首相安倍晉三、內閣官房長官菅義偉、外相茂木敏充、厚生勞動大臣加藤勝信等，均數次表示日方大力支持台灣參與，日本台灣交流協會代表泉裕泰也透過臉書讃譽台灣的防疫成效，並每天在臉書粉絲團發布支持台灣參與WHA的貼文。

歐江安表示，外交部對於日本政府支持我國參與世界衛生組織及堅定的友我情誼再次表達由衷謝忱，今後將繼續與日方深化疫情情資交換及防疫合作，更盼能獲邀以觀察員身分出席WHA，與世界各國共同努力，為遏止疫情擴散貢獻心力。