民進黨人事大換血 吳怡農出任智庫副執行長

蔡英文總統明天就任中華民國第十五任總統，並依民進黨黨章規定，兼任民進黨主席，蔡總統日前已宣布由行政院前副院長林錫耀接任黨秘書長，民進黨新人事也在今天宣布，三位副秘書長，高幸雪、林鶴明及林飛帆都留任，部分正副主管起用四十歲以下的年輕人，另新設網路社群中心。壯闊台灣聯盟發起人吳怡農將兼任民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長。

留任的黨部一級主管包括，秘書處的林秀玲、組織部的李慶鋒、國際事務部的羅致政、媒體創意中心的王柏鈞、婦女部的蔡宛芬、台灣民主學院的林炳忠，及政策會執行長柳嘉峰。

異動的黨部正副主管包括，新聞輿情部主任由前市議員顏若芳擔任，國際部副主任由曾參選立委的謝佩芬擔任，社運部主任由2020小英競總社會力部執行長的楊皓茹擔任，媒體創意中心副主任由2020小英競總新聞部副主任的劉欣怡擔任，青年部主任由曾參選立委的蔡沐霖擔任，副主任由2020小英競總網路社群中心的范綱皓擔任。

其餘的還包括，中國部主任由國安會研究員的吳峻鋕擔任，客家部主任由前任新聞部主任周江杰擔任，原民部主任由車牧勒薩以．拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan）擔任。民調中心主任由國安會副研究員陳博洲擔任，新任的政策會副執行長由2020小英競總執政論述中心主任的許慧儀擔任。

至於新設立的社群網路中心，主任由2020小英競總發言人的廖泰翔擔任，副主任則由2020小英競總網路社群中心的楊敏擔任。

新上任的黨部一級正、副主管，年齡幾乎都在四十歲以下，顯示出民進黨大換血及世代交替的用意，成為這次黨部人事的最大目標及特色。