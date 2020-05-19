第一個任期最後一天 蔡總統還有一件事要做

蔡英文總統明天將就任第十五屆總統，在任期最後一天，蔡總統還有一件事要做。蔡總統稍早透過臉書說，在她第一個總統任期的最後一天，她還有一件事要做。那就是再次來到中央流行疫情指揮中心，代表國家當面向防疫夥伴們說聲謝謝，更要邀請大家，能有代表出席明天的總統副總統就職典禮，讓防疫英雄給國家帶來祝福。

蔡總統說，這幾個月來，指揮中心的防疫夥伴們不眠不休，尤其是阿中部長（衛福部長陳時中），就算有睡，也睡得很少，或是直接在指揮中心小睡。今天她看到阿中部長的「小窩」，真的很佩服，也很感動。她請同仁們都要適當休息，保重身體。

蔡總統表示，連續12天的「加零」不是偶然，但很遺憾的，WHO（世界衛生組織）秘書處在壓力下，依然拒絕邀請我國出席世界衛生大會，她要表達嚴正的抗議。台灣的防疫表現如何，國際社會自有公評。

蔡總統說，「我們不會因為被打壓，就放棄參與國際事務。我們會繼續努力，讓世界都看到台灣。」